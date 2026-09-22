Jechali na interwencję. Radiowóz zderzył się ze smartem w centrum Warszawy. Policjant w szpitalu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-22 14:14

Zderzenie radiowozu ze smartem na jednym ze skrzyżowań w centrum Warszawy. Policyjny samochód jechał na interwencję, mając włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. W wyniku kolizji jeden z funkcjonariuszy został przewieziony do szpitala na badania. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń.

  • Radiowóz jechał na interwencję z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi.
  • Policjant został zabrany do szpitala. Ma potłuczenia, ale jego obrażenia nie są ciężkie.
  • Kierowca smarta nie odniósł obrażeń. Obaj kierujący byli trzeźwi.
Wypadek w Warszawie. Zderzenie radiowozu z audi

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Radiowóz na sygnale zderzył się ze smartem

Do kolizji doszło na skrzyżowaniu ul. Kruczej i Hożej w centrum Warszawy. Radiowóz jechał na interwencję. Funkcjonariusze mieli włączone zarówno sygnały świetlne, jak i dźwiękowe. W zderzeniu ucierpiał jeden z policjantów. 27-letni funkcjonariusz został przewieziony do szpitala, gdzie miał przejść badania. Jak wynika z przekazanych informacji, jego obrażenia nie były poważne i sprowadzały się do potłuczeń. 80-letniemu kierującemu smartem nic się nie stało. - Na miejscu sprawdzono trzeźwość uczestników. Obaj kierujący byli trzeźwi - przekazał se.pl mł. asp. Jakub Pacyniak.

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Policja ustala, jak doszło do zderzenia

Na miejscu pracowali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. To oni będą wyjaśniać dokładny przebieg kolizji i ustalać, który z kierujących ponosi odpowiedzialność za zderzenie. Kluczowe będzie odtworzenie sytuacji na skrzyżowaniu w chwili, gdy przez jezdnię przejeżdżał radiowóz jadący na sygnale. 

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