Jest reakcja policji po nagraniu z radiowozem. Funkcjonariusz został ustalony, trwa postępowanie

Policja ustaliła już funkcjonariusza kierującego radiowozem widocznym na nagraniu z ul. Żelaznej w Warszawie.

Wydział Ruchu Drogowego KSP prowadzi czynności wyjaśniające w sprawie możliwego wykroczenia.

Jeśli potwierdzi się naruszenie przepisów, wobec policjanta zostaną wyciągnięte konsekwencje.

Radiowóz zaczął wyprzedzać, sekundy dzieliły ich od tragedii

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Mł. asp. Jakub Filipiak z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji powiedział se.pl, że sprawą zajmuje się Wydział Ruchu Drogowego KSP.

- Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji prowadzi czynności wyjaśniające w trybie art. 54 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. W toku prowadzonych czynności zapoznano się z materiałem wideo oraz ustalono kierującego oznakowanym radiowozem. Obecnie trwają czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia - przekazał policjant. - Po zakończeniu prowadzonych czynności, w przypadku potwierdzenia naruszenia obowiązujących przepisów, wobec funkcjonariusza zostaną zastosowane środki przewidziane prawem - dodał.

Nagranie wywołało burzę w internecie

Film został zarejestrowany 17 lipca przed godziną 9 na ul. Żelaznej w Warszawie. Widać na nim samochody zatrzymujące się przed przejściem dla pieszych, z którego korzysta kobieta z dwójką dzieci prowadzących rowery. W tym samym czasie prawym pasem przejeżdża oznakowany radiowóz.

Nagranie opublikował w mediach społecznościowych profil Konfitura. Autor wpisu poinformował, że materiał został przesłany do policyjnej skrzynki Stop Agresji Drogowej. We wpisie zarzucono kierującemu radiowozem m.in. wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym.