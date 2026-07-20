Kontrowersyjne nagranie z Warszawy. Radiowóz minął auta stojące przed pasami, policja sprawdza film

Nagranie powstało 17 lipca około godz. 8.40 na ul. Żelaznej w Warszawie.

Film przedstawia radiowóz mijający pojazdy zatrzymane przed przejściem dla pieszych.

Materiał analizuje Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji.

Nagranie błyskawicznie obiegło internet

Film opublikowany przez profil Konfitura na platformie X wywołał wiele emocji. Kamera samochodowa uchwyciła sytuację na jednym z warszawskich skrzyżowań. Na nagraniu widać, że kierowcy jadący lewym pasem zatrzymali się, aby przepuścić kobietę z dwójką dzieci prowadzących rowery przez przejście dla pieszych. W tym samym czasie prawym pasem nadjeżdża oznakowany radiowóz, który omija stojące samochody i przejeżdża obok przejścia.

Po publikacji filmu redakcja zwróciła się do Komendy Stołecznej Policji z pytaniami dotyczącymi zachowania kierowcy radiowozu. KSP poinformowała następnie media, że materiał został przekazany do Wydziału Ruchu Drogowego, gdzie zostanie poddany analizie. Na razie policja nie przesądza, czy kierujący radiowozem naruszył przepisy.

Autor nagrania złożył zawiadomienie

Jak przekazał profil Konfitura, film został przesłany za pośrednictwem skrzynki Stop Agresji Drogowej.

„Kierujący radiowozem Komenda Stołeczna Policji wyprzedza na skrzyżowaniu i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z którego korzysta kobieta z dwójką małych dzieci. Sytuacja została zgłoszona na skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Styl jazdy funkcjonariusza widoczny na nagraniu z ul. Żelaznej w Warszawie to poziom typowego ignoranta, który wkrótce zrobi komuś krzywdę” - napisał autor wpisu.

Na ostateczne stanowisko policji trzeba jeszcze poczekać.