Nie zatrzymał się do kontroli, uszkodził radiowóz i uciekł. Policja dopadła 19-latka

19-latek z gminy Jadów prowadził samochód mimo sądowego zakazu.

Podczas próby ucieczki doprowadził do uszkodzenia policyjnego radiowozu.

Po zatrzymaniu przedstawiono mu sześć zarzutów.

Zamiast kontroli wybrał ucieczkę

Policjanci patrolujący Stare Lipiny rozpoznali nissana, którym miał poruszać się 19-letni mieszkaniec gminy Jadów. Wiedzieli, że mężczyzna nie powinien w ogóle siadać za kierownicą, ponieważ obowiązywał go prawomocny zakaz prowadzenia pojazdów. Kiedy funkcjonariusze dali sygnał do zatrzymania, kierowca początkowo zwolnił. Chwilę później gwałtownie ruszył i zaczął uciekać, ignorując polecenia policjantów.

Niebezpieczny pościg ulicami

Próba uniknięcia kontroli przerodziła się w pościg. W jego trakcie kierowca nissana uderzył w oznakowany radiowóz, uszkadzając go. Mimo zderzenia nie przerwał ucieczki. W aucie znajdowało się jeszcze dwoje pasażerów. Zdaniem śledczych zachowanie 19-latka mogło narazić ich na utratę życia lub ciężkie obrażenia.

Samochód zostawił w lesie

Po przejechaniu kilku kilometrów młody kierowca zjechał do kompleksu leśnego. Tam porzucił samochód i próbował uciekać pieszo. Policjanci rozpoczęli działania, które doprowadziły do ustalenia miejsca jego pobytu. Niedługo później został zatrzymany. W komendzie usłyszał sześć zarzutów. Dotyczą one m.in. prowadzenia pojazdu mimo sądowego zakazu, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz narażenia pasażerów na niebezpieczeństwo.

O jego losie zdecyduje sąd

Decyzją Sądu Rejonowego w Wołominie 19-latek został objęty policyjnym dozorem. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa i jest prowadzone pod nadzorem prokuratury. Za popełnione przestępstwa mieszkańcowi gminy Jadów grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.