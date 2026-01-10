Pijany kierowca rozbił auto pod Wołominem! Pięcioro rannych w szpitalu

Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (9 na 10 stycznia) około godziny 1 w nocy na ulicy 100-lecia w Zagościńcu. Jak informuje warszawa.tvp.pl, kierujący samochodem osobowym marki Honda zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, a następnie w słup.

„Kierujący samochodem osobowym marki Honda zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, a następnie w słup” – relacjonuje podkomisarz Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

W wyniku uderzenia, pięć osób podróżujących autem odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych do szpitala. Na miejscu zdarzenia interweniowały służby ratunkowe, w tym dwa zastępy straży pożarnej oraz sześć zespołów ratownictwa medycznego.

Ponad promil alkoholu we krwi kierowcy. Grozi mu surowa kara

Po przebadaniu 21-letniego kierowcy alkomatem okazało się, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Policja prowadzi dalsze czynności w celu ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia.

