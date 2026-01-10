Pijany kierowca rozbił auto pod Wołominem! Pięcioro rannych w szpitalu
Do wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (9 na 10 stycznia) około godziny 1 w nocy na ulicy 100-lecia w Zagościńcu. Jak informuje warszawa.tvp.pl, kierujący samochodem osobowym marki Honda zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, a następnie w słup.
„Kierujący samochodem osobowym marki Honda zjechał z drogi, uderzył w ogrodzenie, a następnie w słup” – relacjonuje podkomisarz Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.
W wyniku uderzenia, pięć osób podróżujących autem odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych do szpitala. Na miejscu zdarzenia interweniowały służby ratunkowe, w tym dwa zastępy straży pożarnej oraz sześć zespołów ratownictwa medycznego.
Ponad promil alkoholu we krwi kierowcy. Grozi mu surowa kara
Po przebadaniu 21-letniego kierowcy alkomatem okazało się, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie.
„Okazało się, że mężczyzna miał ponad promil alkoholu w organizmie” – powiedział podkomisarz Markiewicz.
Policja prowadzi dalsze czynności w celu ustalenia szczegółowych okoliczności zdarzenia.
Tragiczny wypadek w Boże Narodzenie na Woli
W środę, 24 grudnia krótko przed północą na al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie doszło do poważnego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jak udało się nam ustalić, jedna z pasażerek była reanimowana. Niestety, jej życia nie udało się uratować.
W Toyocie zakleszczone zostały dwie pasażerki. Strażacy, wykorzystując narzędzia hydrauliczne, wydobyli ranną 31-latkę oraz 66-latkę, która nie wykazywała funkcji życiowych. Kobieta została przetransportowana do szpitala, gdzie zmarła tej samej nocy w wyniku odniesionych obrażeń.
Do szpitala trafił także 62-letni kierowca Toyoty oraz 31-letnia pasażerka. Jak ustalono, kierowca Toyoty był trzeźwy. Więcej TUTAJ.