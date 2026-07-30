Koledzy z policji żegnają zmarłego Jarosława Dziubę. „Był człowiekiem niezwykłego optymizmu”

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-30 11:25

Niezwykle smutne wieści przekazała piaseczyńska policja. Funkcjonariusze pogrążyli się w żałobie. „Dziś żegnamy pracownika cywilnego, a wcześniej wieloletniego funkcjonariusza Policji - asp. szt. w stanie spoczynku Jarosława Dziubę, który zmarł po ciężkiej chorobie w wieku 49 lat” - poinformowała komenda w oficjalnym komunikacie. „Był człowiekiem niezwykłego optymizmu, zawsze serdeczny i uśmiechnięty” - wspominają zmarłego policjanta koledzy.

Płonący znicz przy białych kwiatach. Obok na miniaturze zmarły Jarosław Dziuba. O jego pożegnaniu przeczytasz na SE.
Autor: KPP w Piasecznie; Celtstudio/ Shutterstock

Piaseczno. Zmarł asp. szt. w stanie spoczynku Jarosław Dziuba

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie przekazała smutne wieści. 27 lipca po ciężkiej chorobie zmarł asp. szt. w stanie spoczynku Jarosław Dziuba. Miał 49 lat.

„Śp. Jarosław Dziuba był człowiekiem zawsze otwartym, ciepłym i uśmiechniętym. Swoją postawą, niezłomnością oraz ogromną siłą walki do samego końca pokazywał, że jest wielkim optymistą, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych” - wspominają zmarłego funkcjonariusze.

Podkreślają, że jego nagłe i przedwczesne odejście jest ogromnym ciosem i stratą zarówno dla najbliższych, jak i wszystkich tych, którzy go znali, pracowali z nim i przebywali w jego otoczeniu.

„Zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym pozostawił po sobie pustkę, której nie sposób wypełnić” - mówią koledzy i koleżanki zmarłego.

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Kim był asp. szt. w stanie spoczynku Jarosław Dziuba?

Asp. szt. w st. spocz. Jarosław Dziuba wstąpił w szeregi Policji w 2001 roku i od samego początku związany był z pionem prewencji, a w szczególności z Komendą Powiatową Policji w Piasecznie. Przez wiele lat dbał o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, zdobywając szacunek przełożonych, współpracowników oraz lokalnej społeczności. Policyjny mundur odwiesił w 2018 roku. Pełniąc funkcję Kierownika Rewiru Patrolowo-Interwencyjnego, przeszedł na zasłużoną emeryturę. Długo jednak nie wytrzymał bez pracy na komendzie. Zamiast w pełni oddać się zasłużonemu odpoczynkowi, został pracownikiem cywilnym, obejmując stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Wspomagającego Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

„Swoją codzienną postawą, profesjonalizmem, etyką zawodową oraz ogromnym doświadczeniem wielokrotnie udowadniał, jak ważny jest dla niego rozwój jednostki. Dla młodszych kolegów był autorytetem, a dla współtowarzyszy pracy - niezawodnym oparciem w każdej sytuacji” - podkreśliła w oficjalnym komunikacie asp. Wioletta Domagała reprezentująca piaseczyńską komendę.

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Koledzy z policji żegnają zmarłego Jarosława Dziubę. „Był człowiekiem niezwykłego optymizmu”
Autor: KPP w Piasecznie/ Materiały prasowe

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