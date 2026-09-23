Ojciec podejrzany o seksualne wykorzystanie kilkuletniej córki. Sprawa wyszła na jaw po 10 latach

36-latek został zatrzymany w małej miejscowości w powiecie węgrowskim.

Podczas przeszukania zabezpieczono telefony i dysk twardy.

Sąd zdecydował o trzech miesiącach tymczasowego aresztu.

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Ujawnili na dyskach treści z udziałem małoletnich

Policjanci z wydziałów zajmujących się przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu oraz pracą operacyjną namierzyli 36-latka na terenie powiatu węgrowskiego. Zatrzymanie przeprowadzono na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli dwa telefony komórkowe oraz dysk twardy. Jak wynika ze wstępnych oględzin, na urządzeniach znajdowały się treści pornograficzne z udziałem dzieci.

Mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad córką

Według ustaleń policjantów i prokuratury sprawa dotyczy wydarzeń sprzed około 10 lat. W tamtym czasie córka podejrzanego była kilkuletnim dzieckiem. Zebrany przez śledczych materiał wskazuje, że mężczyzna miał znęcać się nad córką, a także dopuścić wobec niej przestępstwa na tle seksualnym. Sprawa nie została jednak ujawniona w tamtym czasie. Dopiero po latach policjanci i prokuratura zgromadzili informacje, które pozwoliły na dalsze działania.

36-latek trafił do aresztu

Po zebraniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek oraz czynu z art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku. 36-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za zarzucane mu przestępstwa może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy finansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości. Dostępne jest m.in. wsparcie psychologiczne i prawne, a także pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia. Najbliższy ośrodek lub lokalny punkt pomocy można znaleźć w internetowej bazie Funduszu Sprawiedliwości.

Działa również całodobowa, bezpłatna i anonimowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym: 116 006. Mogą z niej korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz ich bliscy. Specjaliści udzielają wsparcia psychologicznego i porad prawnych oraz wskazują miejsca, w których można otrzymać dalszą pomoc.

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości o Linii Pomocy Pokrzywdzonym.

W przypadku dzieci i młodzieży działa także całodobowy, bezpłatny Telefon Zaufania 116 111. Rozmowa jest anonimowa.