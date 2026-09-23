Ojciec podejrzany o seksualne wykorzystanie kilkuletniej córki. Sprawa wyszła na jaw po 10 latach

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-23 7:56

Śródmiejscy policjanci zatrzymali 36-letniego mężczyznę podejrzanego o znęcanie się nad swoją córką oraz przestępstwo na tle seksualnym. Według ustaleń śledczych do przestępstw miało dochodzić około 10 lat temu, gdy pokrzywdzona była jeszcze dzieckiem. Na zabezpieczonych nośnikach ujawniono treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Mężczyzna trafił do aresztu.

Ręce funkcjonariusza zakładającego kajdanki mężczyźnie. O zatrzymaniu za czyny sprzed lat przeczytasz na SE.
Autor: KSP KRP I/ Materiały prasowe
  • 36-latek został zatrzymany w małej miejscowości w powiecie węgrowskim.
  • Podczas przeszukania zabezpieczono telefony i dysk twardy.
  • Sąd zdecydował o trzech miesiącach tymczasowego aresztu.
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Ujawnili na dyskach treści z udziałem małoletnich

Policjanci z wydziałów zajmujących się przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu oraz pracą operacyjną namierzyli 36-latka na terenie powiatu węgrowskiego. Zatrzymanie przeprowadzono na polecenie Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli dwa telefony komórkowe oraz dysk twardy. Jak wynika ze wstępnych oględzin, na urządzeniach znajdowały się treści pornograficzne z udziałem dzieci.

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Mężczyzna podejrzany o znęcanie się nad córką

Według ustaleń policjantów i prokuratury sprawa dotyczy wydarzeń sprzed około 10 lat. W tamtym czasie córka podejrzanego była kilkuletnim dzieckiem. Zebrany przez śledczych materiał wskazuje, że mężczyzna miał znęcać się nad córką, a także dopuścić wobec niej przestępstwa na tle seksualnym. Sprawa nie została jednak ujawniona w tamtym czasie. Dopiero po latach policjanci i prokuratura zgromadzili informacje, które pozwoliły na dalsze działania.

36-latek trafił do aresztu

Po zebraniu materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące znęcania się nad osobą nieporadną ze względu na wiek oraz czynu z art. 200 par. 1 Kodeksu karnego, dotyczącego seksualnego wykorzystania osoby małoletniej. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do tego wniosku. 36-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za zarzucane mu przestępstwa może grozić kara do 15 lat pozbawienia wolności. 

Gdzie szukać pomocy?

Osoby, które doświadczyły przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy finansowanej przez Fundusz Sprawiedliwości. Dostępne jest m.in. wsparcie psychologiczne i prawne, a także pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia. Najbliższy ośrodek lub lokalny punkt pomocy można znaleźć w internetowej bazie Funduszu Sprawiedliwości.

Działa również całodobowa, bezpłatna i anonimowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym: 116 006. Mogą z niej korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz ich bliscy. Specjaliści udzielają wsparcia psychologicznego i porad prawnych oraz wskazują miejsca, w których można otrzymać dalszą pomoc.

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości o Linii Pomocy Pokrzywdzonym.

W przypadku dzieci i młodzieży działa także całodobowy, bezpłatny Telefon Zaufania 116 111. Rozmowa jest anonimowa.

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