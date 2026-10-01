Pogoda w Warszawie: 2-4 października

Weekend w stolicy zapowiada się sucho, co z pewnością ucieszy osoby planujące spędzić czas na zewnątrz. Prognozy na okres od 2 do 4 października nie przewidują żadnych opadów deszczu. Aura nie będzie jednak jednolita – po dwóch słonecznych dniach nadejdzie wyraźna zmiana w pogodzie, która wprawdzie nie przyniesie deszczu, ale całkowicie zmieni wygląd nieba nad miastem.

Słoneczny i najcieplejszy początek weekendu

Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Warszawie. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą nawet około 21 stopni Celsjusza. Pogodzie sprzyjać będzie bezchmurne niebo, które zapewni dużo słońca przez cały dzień. Noc z piątku na sobotę przyniesie spadek temperatury do około 9 stopni. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością, osiągając około 3 m/s.

Sobota z lekkim ochłodzeniem, ale wciąż w słońcu

W sobotę pogoda wciąż będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Niebo nad Warszawą pozostanie bezchmurne, a słońce będzie towarzyszyć mieszkańcom przez cały dzień. Odczuwalne będzie jednak lekkie ochłodzenie w porównaniu do piątku – temperatura maksymalna sięgnie około 19 stopni Celsjusza. Warto też zauważyć, że będzie to najchłodniejszy poranek weekendu, z temperaturą spadającą do około 8 stopni. Wiatr wyraźnie osłabnie i jego prędkość nie powinna przekraczać 2 m/s, co sprawi, że odczucie chłodu będzie mniejsze.

Ważna zmiana w niedzielę

Ostatni dzień weekendu przyniesie kluczową zmianę w pogodzie. Słoneczną aurę zastąpi całkowite zachmurzenie. Niebo nad Warszawą przez całą niedzielę będzie pokryte gęstą warstwą chmur. Mimo to, prognozy wciąż nie przewidują deszczu. Temperatura maksymalna utrzyma się na poziomie z soboty i wyniesie około 19 stopni, jednak brak słońca może sprawić, że odczuwalnie będzie nieco chłodniej. Wiatr stanie się niemal nieodczuwalny, wiejąc z prędkością zaledwie 1 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie już cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 10 stopni.

Jak spędzić weekend w Warszawie?

Pogoda w Warszawie stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz, choć plany warto dostosować do aury. Słoneczny i ciepły piątek oraz sobota to idealny moment na długie spacery po parkach, wycieczki rowerowe czy spotkania w ogródkach restauracyjnych. Z kolei pochmurna, ale sucha niedziela może być dobrą okazją do odwiedzenia muzeów, galerii sztuki czy po prostu spokojnego spaceru po mieście bez tłumów i bez obaw o deszcz.

Dane pogodowe: OpenWeather