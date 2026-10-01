Drogowcy całkowicie zamykają ważną jezdnię Wisłostrady i wprowadzają spore zmiany

Utrudnienia na Wisłostradzie w najbliższy weekend

Główne prace związane z układaniem nowego asfaltu zakończą się w poniedziałek, 5 października, o godzinie 6.00. W tym czasie drogowcy całkowicie zamkną jezdnię w kierunku Łomianek na odcinku od Mostu Grota-Roweckiego do ulicy Pergaminów. Ruch w obu kierunkach zostanie skierowany na drugą, czynną nitkę.

Na czas trwania prac wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu:

kierowcy jadący w stronę Śródmieścia będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu ,

, podróżujący w kierunku Łomianek pojadą jednym pasem ruchu ,

, przejazd na sąsiednią jezdnię zostanie wyznaczony za Mostem Grota-Roweckiego, natomiast powrót na właściwą nitkę nastąpi przed Mostem Skłodowskiej-Curie, na wysokości przepompowni ścieków,

zjazd z Mostu Grota-Roweckiego na Wisłostradę pozostanie otwarty dla kierowców.

Rekomendowane objazdy i dojazd do ulicy Gwiaździstej

Aby uniknąć stania w korkach, drogowcy zalecają korzystanie z tras alternatywnych. Tablice informacyjne ustawione na drodze będą sugerowały kierowcom objazd prowadzący ulicą Marymoncką do Trasy AK lub alternatywnie ulicą Modlińską i Mostem Skłodowskiej-Curie.

Warto pamiętać, że w czasie weekendowych robót z Wisłostrady na ulicę Gwiaździstą zjadą wyłącznie kierowcy poruszający się w kierunku Śródmieścia. Prace te stanowią zwieńczenie wcześniejszych robót, w ramach których latem ułożono nową nawierzchnię w stronę centrum, a w ostatnich tygodniach wymieniono krawężniki.

Kolejny etap to prace na węźle z ulicą Gwiaździstą

Koniec weekendowego asfaltowania głównej arterii nie oznacza końca utrudnień na Bielanach. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 4 na 5 października, drogowcy rozpoczną kolejny etap robót. Prace przeniosą się na węzeł łączący Wisłostradę z ulicą Gwiaździstą, gdzie zaplanowano remont krawężników oraz systemu odwodnienia.

Inwestycja na węźle została podzielona na następujące etapy:

Od nocy z 4 na 5 października (niedziela-poniedziałek) : roboty obejmą zjazd z Wisłostrady od strony centrum na ulicę Gwiaździstą oraz wyjazd z tej ulicy w kierunku Łomianek. W tych miejscach jezdnia zostanie zwężona.

: roboty obejmą zjazd z Wisłostrady od strony centrum na ulicę Gwiaździstą oraz wyjazd z tej ulicy w kierunku Łomianek. W tych miejscach jezdnia zostanie zwężona. Od nocy z 6 na 7 października (wtorek-środa): prace rozpoczną się po drugiej stronie węzła, czyli na zjeździe na Gwiaździstą od strony Łomianek oraz wyjeździe w kierunku Śródmieścia. Tu również należy spodziewać się zwężeń.

W kolejnym kroku planowane jest także zwężenie samej ulicy Gwiaździstej pod wiaduktem Wisłostrady. Zwieńczeniem całego projektu będzie całkowite zamknięcie węzła w celu ułożenia nowej warstwy asfaltu. O szczegółowych terminach tego etapu Zarząd Dróg Miejskich poinformuje w osobnym komunikacie.