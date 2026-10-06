Technologie przyszłości w Krakowie. Drony i systemy antydronowe już od środy

W ostatnich latach bezzałogowe statki powietrzne przestały być traktowane jedynie jako nowinki technologiczne do robienia zdjęć. Obecnie są kluczowym wyposażeniem wojska, służb mundurowych, logistyki oraz sektora ratowniczego. Niestety, te same maszyny mogą być używane do celów niebezpiecznych, takich jak szpiegostwo, zakłócanie pracy obiektów czy ataki na infrastrukturę krytyczną.

To dwutorowe podejście do technologii bezzałogowych będzie głównym tematem debiutujących targów DRONE SECURITY EXPO w EXPO Kraków. W programie przewidziano prezentacje sprzętu UAV i C-UAS, panele dyskusyjne, pokazy na żywo oraz spotkania ekspertów z różnych sektorów.

Tomasz Kubś, szef firmy SKYSMART i główny organizator, zauważa, że tematyka wydarzenia to odpowiedź na rosnącą rolę dronów w dzisiejszym świecie.

„Drony przestały być tylko ciekawą technologią. Dzisiaj są narzędzie wykorzystywane przez wojsko, policję, służby, przemysł. Infrastrukturę krytyczną mogą być również realnym zagrożeniem.”

Organizator dodaje, że DRONE SECURITY EXPO to przestrzeń do debaty o potencjale i zagrożeniach płynących z bezzałogowców.

„Dlatego chcemy rozmawiać zarówno o możliwościach, jak i o skutecznej ochronie przed dronami, którymi dyspnujemy w Polsce i o tym jakie doświadczenia choćby zza wschodniej granicy – powinniśmy wykorzystać u nas”

Na miejscu będzie można zobaczyć różnorodne statki bezzałogowe oraz systemy służące do ich wykrywania i neutralizacji. Główny nacisk zostanie położony na technologie chroniące kluczowe obiekty. Zaplanowano również pokazy lotów poza zasięgiem wzroku operatora (BVLOS) oraz symulacje unieszkodliwiania maszyn.

Wojsko, Ukraina i polskie zdolności bezzałogowe

Konferencja ekspercka to kluczowy punkt targów. Pierwszego dnia, 7 października, debaty skupią się na roli dronów w polskim systemie bezpieczeństwa i lekcjach płynących z wojny w Ukrainie.

Uczestnicy zastanowią się nad strategią Polski w zakresie technologii bezzałogowych, tempem wzrostu rodzimej produkcji oraz współpracą sektora państwowego, zbrojeniowego i prywatnego. Dodatkowy panel omówi rozwój krajowych zdolności, w tym zastosowanie AI, sensorów i nowych materiałów.

Ważnym aspektem będzie praktyczne wykorzystanie dronów w takich obszarach jak inspekcje sieci energetycznych, ochrona granic czy misje ratunkowe. Poruszony zostanie też temat analizy danych i użycia sztucznej inteligencji do szybkiego wykrywania niebezpieczeństw.

Jak skutecznie walczyć z dronami?

Drugi dzień imprezy, 8 października, zdominuje tematyka antydronowa. Specjaliści przyjrzą się wnioskom z Ukrainy, ewolucji systemów FPV, a także technikom detekcji opartym na optoelektronice i walce radioelektronicznej.

Rozmowy będą dotyczyć przyszłości obrony – czy opierać się na pojedynczych urządzeniach, czy budować zintegrowane sieci czujników. Wśród tematów znajdą się również kwestie sztucznej inteligencji i wielowarstwowej tarczy antydronowej.

Ochrona infrastruktury krytycznej to kolejny priorytet. Eksperci omówią procedury bezpieczeństwa na lotniskach, w węzłach energetycznych oraz podczas monitorowania rurociągów w obliczu wtargnięcia niepożądanego drona.

Tomasz Kubś zwraca uwagę na praktyczny charakter planowanych dyskusji.

„Chcemy rozmawiać nie teoretycznie, ale o realnych zagrożeniach, doświadczeniach operacyjnych i o konkretnych rozwiązaniach zarówno o wykorzystaniu dronów jak i o skutecznej ochronie przed nimi.”

Drony jako element systemu bezpieczeństwa

DRONE SECURITY EXPO to platforma integracji dla producentów dronów, dostawców systemów antydronowych, przedstawicieli wojska, służb i biznesu. Na stoiskach pojawią się firmy tworzące systemy C-UAS, specjaliści od oprogramowania oraz start-upy.

Za organizację odpowiadają Targi w Krakowie oraz spółka SKYSMART, specjalizująca się w testowaniu zabezpieczeń antydronowych i ochronie kluczowych obiektów.

Pierwsza odsłona DRONE SECURITY EXPO odbędzie się 7 i 8 października 2026 roku w EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Wydarzenie potrwa w środę od 9:00 do 16:00, a w czwartek od 9:00 do 15:00. Po wcześniejszej rejestracji online, przedstawiciele branży wejdą na targi za darmo.