Serce z czerwonych róż na grobie Adriana Szymaniaka. Tak pożegnała go żona i ukochane dzieci

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-09-10 15:29

W minioną środę odbył się pogrzeb Adriana Szymaniaka. W uroczystości brała udział jedynie najbliższa rodzina oraz przyjaciele. Po ceremonii nagrobek utonął w kwiatach. Jedna wiązanka szczególnie się wyróżniała - wielkie serce z czerwonych róż. Był to ostatni symboliczny gest miłości od żony i dzieci.

Nie żyje Adrian Szymaniak. Zmagał się z poważną chorobą

Nie żyje Adrian Szymaniak. Miał zaledwie 39 lat. Przykrą wiadomość o jego śmierci przekazała rodzina w sobotę, 5 września. Znany z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" mężczyzna od miesięcy zmagał się z poważną chorobą. W lipcu ubiegłego roku usłyszał przerażającą diagnozę - glejak IV stopnia. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów mózgu.

W chorobie wspierała go ukochana żona, Anita Szydłowska. Poznali się w nietypowych okolicznościach - w dniu swojego ślub w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Adrian i Anita wzięli udział w trzeciej edycji kontrowersyjnego show TVN-u. Byli jedną z niewielu par, które w ostatnim odcinku sezonu nadal chcieli iść razem przez życie.

W tym roku świętowali ósmą rocznicę telewizyjnego ślubu. Doczekali się dwójki dzieci: syna Jerzego oraz córki Bianki. Zdjęcia szczęśliwej rodziny często pojawiały się w mediach społecznościowych. Niestety, wszystko zmieniła diagnoza. Od roku choroba wyznaczała rytm życia Adriana i jego najbliższych.

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Poruszający widok na grobie Adriana Szymaniaka

Gwiazdor "Ślubu od pierwszego wejrzenia" relacjonował postępy w leczeniu w swoich mediach społecznościowych. Krótko przed śmiercią mężczyzny okazało się, że potrzebuje całodobowej opieki medycznej. Przebywał wtedy w domu, który został dostosowany do jego potrzeb. 5 września Anita Szydłowska w poruszającym oświadczeniu przekazała informację o śmierci ukochanego.

Pogrzeb Adriana Szymaniaka odbył się w minioną środę. Mężczyzna został pochowany na lokalnym cmentarzu w miejscowości Żołędowo, w województwie kujawsko-pomorskim. Ceremonia miała charakter religijny. W ostatnim pożegnaniu 39-latka brała udział jedynie najbliższa rodzina oraz przyjaciele.

Po pogrzebnie grób Szymaniaka utonął w kwiatach. Do wiązanek przywiązane były szarfy z poruszającymi dedykacjami od przyjaciół czy telewizyjnego "wedding teamu". Uwagę zwracała szczególnie jedna wiązanka - wielkie serce z czerwonych róż od żony i dzieci. 

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Portret Adriana Szymaniaka na grobie. Obok na miniaturach serce z róż i szarfa od żony, o czym pisze SE.
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