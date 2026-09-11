Poruszający widok Marii Szabłowskiej. Po śmierci męża została sama

Śmierć ukochanej osoby potrafi wywrócić życie do góry nogami. Jeszcze niedawno Maria Szabłowska dzieliła codzienność z mężem - Markiem Lipińskim, a w kwietniu musiała zmierzyć się z jego odejściem. Od tego czasu dziennikarka przeżywa trudny czas, choć nie rezygnuje z codziennych obowiązków.

Żałoba ma różne oblicza. Jednego dnia człowiek może nie mieć siły na nic, kolejnego próbuje wrócić do spraw, które wcześniej były czymś zupełnie naturalnym. Szabłowska najwyraźniej właśnie w taki sposób próbuje odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali ją podczas samotnego wyjścia. Dziennikarka pojawiła się w restauracji, a jej jedynym towarzyszem był ukochany psiak.

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Maria Szabłowska samotnie spędziła wieczór. Po kolacji ruszyła na zakupy

Maria Szabłowska zdecydowała się na chwilę odpoczynku poza domem. W restauracji usiadła sama i spokojnie zjadła posiłek. Dziennikarka spędzała czas w swoim własnym towarzystwie, mając obok siebie jedynie swojego czworonożnego przyjaciela.

W pewnym momencie sięgnęła również po kieliszek. Taki widok może przyciągać uwagę, szczególnie gdy osoba publiczna niedawno doświadczyła osobistej tragedii. Nie ma jednak nic niezwykłego w tym, że człowiek podczas samotnego posiłku pozwala sobie na chwilę normalności. Szabłowska nie ukrywała się przed światem, tylko po prostu próbowała spędzić spokojnie czas.

Po restauracji przyszedł czas na spacer z ukochanym psem. To właśnie zwierzęta często stają się dla człowieka ogromnym wsparciem w trudnych momentach. Codzienny obowiązek wyjścia na spacer pozwala również zachować pewien rytm dnia, kiedy wszystko inne nagle przestaje być takie samo.

Na tym jednak dzień się nie skończył. Szabłowska ruszyła jeszcze na zakupy. Z pozoru zwykła czynność, którą każdy wykonuje niemal automatycznie, po stracie bliskiej osoby może być częścią mozolnego układania życia na nowo.

Dziennikarka nie odcina się więc całkowicie od codzienności. Wręcz przeciwnie - wychodzi z domu, załatwia swoje sprawy, spaceruje i stara się normalnie funkcjonować. Nie oznacza to oczywiście, że zapomniała o mężu czy że ból minął. Powrót do codziennych zajęć nie jest przecież równoznaczny z końcem żałoby.

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