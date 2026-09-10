Opalona Sylwia Gliwa z nogami do nieba! Dopiero co paradowała w bikini, teraz pokazała się na czerwonym dywanie

Sylwia Gliwa na imprezie ramówkowej Sceny Relax

Sylwia Gliwa była jedną z wielu gwiazd, które we wrześniu promowały jesienną ramówkę Sceny Relax. Na czerwonym dywanie można było zobaczyć również takich aktorów jak Katarzyna Skrzynecka, Joanna Moro, Lesław Żurek. Pojawili się też Joanna Moro, Michał Koterski, Michalina Robakiewicz, Tamara Arciuch, Waldemar Obłoza i inni.

Chcemy być miejscem, do którego można przyjść po prostu po dobry wieczór bez względu na okazję. Zależy nam też na tym, żeby Scena Relax była obecna w codziennym życiu Warszawy i żeby informacja o tym, co dzieje się na naszej scenie, docierała do widzów. Chcemy konsekwentnie budować miejsce, w którym dobra rozrywka spotyka się z wysokim poziomem artystycznym! - przekazał w materiałach prasowych Marek Matysiak, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży.

Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Każdy zasługuje na relaks", jednak dla aktorów to powrót do obowiązków zawodowych. Sylwia Gliwa niedawno odpoczywała w gorącej Chorwacji, teraz paradowała po czerwonym dywanie, prezentując złocistą opaleniznę. Miała na sobie krótką mini, która odsłaniała jej długie, zgrabne nogi. TUTAJ ZNAJDZIECIE WIĘCEJ ZDJĘĆ.

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Dopiero co paradowała w bikini

48-letnia Gliwa pod koniec sierpnia wybrała się na wakacyjny odpoczynek do Chorwacji, skąd udostępniała gorące zdjęcia. Te rozpaliły wyobraźnię jej fanów. I nic dziwnego. Gwiazda pokazała się w niewielkim różowym bikini, a wcześniej w czarnym dwuczęściowym stroju kąpielowym ze sporym dekoltem. Nie dość, że bawiła się przednio, to wyglądała fantastycznie! Fotki z jej wakacyjnego wypadu znajdziecie niżej.

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