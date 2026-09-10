Julia z brytyjskiego "Love Island" cała we łzach! Zdradziła, że już nie jest z Lorenzo

Julia wygrała 13. edycję brytyjskiej wersji "Love Island"

Julia Majchrzak jest Polką, która od kilku lat mieszka w Wielkiej Brytanii. Gdy zgłosiła się do brytyjskiej wersji show "Love Island", w którym celem jest znalezienie miłości, nie sądziła, że się dostanie, wygra i... że naprawdę spotka mężczyznę, z którym połączy ją silna nić porozumienia. A jednak. Julia pokazała się w anglojęzycznym programie i szybko skradła serca widzów - nie tylko polskich. Fani programu bardzo kibicowali jej w drodze po zwycięstwo.

26-letnia Polka - śliczna blondynka o doskonałej figurze - spodobała się i widzom, i uczestnikom programu. Jej w oko wpadł Lorenzo. Niestety, nie tylko jej. Wkrótce zaczął się konflikt między Julią a Lolą, a gdy ta druga została wyeliminowana, Polka stała się celem ataków Priyi. Pomimo trudności Julia wygrała show z ukochanym mężczyzną u boku. Gdy zakochani opuścili program, zaczęło się prawdziwe życie. Oboje chcieli jednak kontynuować relację. Teraz okazuje się, że Julia i Lorenzo już nie są razem!

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Co z jej związkiem z Lorenzo? Oboje zdecydowali o rozstaniu

Julia o swojej relacji z partnerem z "Love Island" opowiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Było nam ciężko przez ostatni tydzień. Nawet przez ten cały okres, gdy wyszliśmy z willi. Jednak życie w willi jest totalnie inne od życia poza willą. Jesteśmy tam odłączeni od świata zewnętrznego, od telefonów... Takie dwa miesiące, które są odjęte od świata. Poznawaliśmy się tam i świetnie nam się dogadywało, jednak to nie było życie realne - byliśmy od wszystkiego odłączeni. I potem nagle, jak weszliśmy do życia realnego, wszystko było dość przytłaczające. Jednak czuliśmy presję, próbowaliśmy razem się w tym wszystkim odnaleźć, tylko jest jakiś stres przy tym wszystkim. No i rzeczywiście zdecydowaliśmy, że chyba to jest czas po prostu się rozejść i na ten moment pójść swoimi odmiennymi ścieżkami - mówiła Julia Monice Tumińskiej z "Super Expressu".

26-latka dodała, że jest jej ciężko i rozpłakała się przed kamerą. Emocje związane z rozstaniem okazały się bardzo silne. Co dalej z relacją zwycięskiej pary z "Love Island"?

Co ma się wydarzyć, to się wydarzy. To jest bardzo świeże wszystko. Nikt inny mnie tak nie zrozumie, jak on, bo razem przez to przeszliśmy, więc łączy nas to doświadczenie, ale w tym momencie taką decyzję podjęliśmy - wyznała Julia.

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Julia z brytyjskiego "Love Island" we łzach! Wyznała, że już nie jest z Lorenzo

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