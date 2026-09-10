Kontynuacja "Ślebody" na celowniku widzów. Ile odcinków ma "Pionek" i kiedy obejrzymy finał?

"Pionek" – fabuła polskiego serialu

Dalsze perypetie postaci znanych ze "Ślebody" skupiają się wokół Anki Serafin (Maria Dębska) oraz dziennikarza Bastiana Strzygonia (Maciej Musiał). Akcja przenosi się na Górny Śląsk, gdzie dochodzi do wstrząsającego morderstwa studentki. Metody sprawcy przypominają działanie osadzonego w więzieniu "Wampira z Szombierek", czyli Normana Pionka. Mimo że poszlaki sugerują istnienie naśladowcy, policyjne śledztwo utyka w martwym punkcie.

W sprawę prowadzoną przez komisarz Kocur (Weronika Książkiewicz) włącza się żądny sensacji Bastian Strzygoń, angażując w to również Ankę. Im głębiej drążą, tym mocniej zacierają się granice między faktami a ułudą, rodząc nowe wątpliwości. Odkrycie tożsamości mordercy będzie wymagało konfrontacji z od dawna skrywanymi, mrocznymi sekretami.

Kto występuje w serialu "Pionek"? (obsada)

Produkcja "Pionek" łączy losy starych i nowych bohaterów, a na ekranie zobaczymy plejadę polskich aktorów. W obsadzie znaleźli się m.in.: Piotr Adamczyk, Anna Cieślak, Paulina Gałązka, Mirosław Haniszewski, Nel Kaczmarek, Andrzej Konopka, Weronika Książkiewicz, Karol Pocheć, Piotr Rogucki, Mateusz Rozwadowski, Łukasz Simlat, Ilona Wrońska, Zbigniew Zamachowski i Agnieszka Żulewska.

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"Pionek" – kiedy premiera odcinków i finał serii?

Serial "Pionek" składa się łącznie z sześciu odcinków, które debiutują na platformie SkyShowtime w czwartki. Po premierze dwóch pierwszych 10 września, widzowie będą mogli oglądać kolejne co tydzień. Ostatni epizod zaplanowano na początek października. Pełny kalendarz premier wygląda następująco:

odcinek 1. – premiera 10 września,

odcinek 2. – premiera 10 września,

odcinek 3. – premiera 17 września,

odcinek 4. – premiera 24 września,

odcinek 5. – premiera 1 października,

odcinek 6. (finał) – premiera 8 października.

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