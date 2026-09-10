Nowy romans podbija serca Polaków. Druga część jest już gotowa

Film "Marfil: Uwikłani" to przeniesienie na ekran pierwszej części dylogii "Enfrentados", napisanej przez Mercedes Ron. Główną bohaterką jest niezwykle zamożna Marfil, w którą wciela się Ester Expósito, doskonale znana widzom z serialu "Szkoła dla elity". Kobieta traci głowę dla swojego ochroniarza, granego przez Hugo Diego Garcíę. Finał produkcji zostawia widza w ogromnym napięciu, ponieważ tytułowa bohaterka zostaje uprowadzona przez Marcusa Kozela (Eric Masip).

Kontynuacja filmu "Uwikłani: Marfil". Co wydarzy się w drugiej części?

Akcja kolejnej odsłony, opartej na książce "Drawn Apart", przeniesie się do Miami, gdzie główna bohaterka jest więziona w luksusowej rezydencji Marcusa, który zaczyna dostawać na jej punkcie coraz większej obsesji. Tymczasem Marfil wciąż rozmyśla o Sebastianie, pamiętając o złożonej przez niego obietnicy.

W miarę jak obsesja Marcusa przybiera na sile, a prawda o rodzinie Marfil wychodzi na jaw, ochrona zaczyna przypominać kontrolę, miłość - zdradę, a każdy sekret wciąga ją głębiej w świat, w którym nikomu nie można w pełni zaufać. Ani mężczyźnie, który chce ją zatrzymać przy sobie, ani temu, który próbuje do niej wrócić. Ani własnemu sercu, które wciąż go pragnie - mimo wszystkiego, co zrobił. Skoro jednak wolność ma swoją cenę, jak wiele z samej siebie jest gotowa zaryzykować Marfil dla mężczyzny, który ją złamał? - czytamy w opisie książki [za: Atria Books].

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Kiedy widzowie zobaczą drugą część "Uwikłani: Marfil"? Data premiery

Twórcy podjęli decyzję o realizacji obu odsłon w tym samym czasie. To oznacza, że kolejna część przygód Marfil została już nagrana. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość. Warto przypomnieć, że filmy "Twoja wina" i "Nasza wina" kręcono równocześnie, a mimo to platforma wypuściła je z rocznym odstępem. W tym przypadku będzie pewnie tak samo.

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