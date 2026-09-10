Zagraniczne media donoszą o śmierci Adriana ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Pokazali jego zdjęcia z ukochaną rodziną

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-10 19:15

Adrian Szymaniak zmarł 4 września, a dzień później wdowa po uczestniku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poinformowała w sieci o śmierci ukochanego męża. Adrian przez ponad rok walczył z nowotworem mózgu, niestety, terapie nie pomogły. Kilka dni po śmierci Szymaniaka i dzień po pogrzebie o tej tragedii piszą zagraniczne media.

Śmierć Adriana Szymaniaka. Odszedł, do końca walcząc z ciężką chorobą. Była przy nim żona

Adrian w lipcu 2025 r. usłyszał diagnozę, która zmieniła życie jego całej rodziny - żony i dwójki kilkuletnich dzieci. Okazało się, że problemy zdrowotne Szymaniaka, które nagle dały o sobie znać, to efekt nowotworu, który rozwijał się w jego mózgu. 39-latek natychmiast poddał się leczeniu, a kolejne miesiące upłynęły mu na szukaniu terapii, która pozwoliłaby mu wrócić do zdrowia. Na ten cel założono zbiórkę, a 2,5 mln, które wpłacili fani i inne osoby wspierające Adriana w walce z rakiem, przeznaczono na innowacyjne leczenie.

Niestety, choć walka trwała do końca, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odszedł, pozostawiając zrozpaczoną żonę, syna i córkę. 9 września rodzina i przyjaciele pożegnali go podczas ceremonii pogrzebowej. Dzień później o tragicznej śmierci Adriana napisały zagraniczne media.

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Zagraniczne serwisy o tragedii, jaka spotkała Adriana i jego rodzinę

Artykuły na temat uczestnika popularnego show, który w 2018 r. przed kamerami poznał i poślubił nieznajomą mu, piękną blondynkę i stworzył z nią kochający dom, a rodzinne szczęście przerwały najpierw choroba, a po 14 miesiącach śmierć, pojawiły się w wielu zagranicznych serwisach. Dramatyczną historię Adriana i Anity, ich codzienność sprzed diagnozy i zmagania po niej, opisały serwisy Daily Mail, The Sun, US Magazine czy TMZ

Opowiedziano o rodzinnym szczęściu bohatera "Ślubu...", chorobie, walce o zdrowie i życie. Pokazano Anitę i przypomniano niesamowitą historię, która stała za ich 8-letnim związkiem. Wspomniano też o pogrzebie - uroczystości, podczas której pożegnano Szymaniaka w niewielkim gronie najbliższych.

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ADRIAN
NIE ŻYJE
ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA
ANITA
POGRZEB