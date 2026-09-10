Anna Dereszowska zaskoczona tym, jak pracują Włosi. TO najbardziej zdziwiło ją na planie

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-10 20:09

Anna Dereszowska jest gwiazdą nowego serialu TVP "Felicità" - polsko-włoskiej produkcji, w której wciela się w adwokatkę Ewę. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, jak pracowało jej się z włoskimi aktorami i co najbardziej ją zaskoczyło. Okazuje się, że jedna rzecz mocno ją zdziwiła, ale wywołała też podziw.

Anna Dereszowska na planie serialu "Felicità"

Anna Dereszowska to jedna z gwiazd, która obok Laury Breszki czy Dawida Ogrodnika, gra w nowym, polsko-włoskim, serialu Telewizji Polskiej "Felicità". Zapytaliśmy aktorkę o to, jak jej się pracowało na planie zdjęciowym z Włochami. Okazuje się, że bezproblemowo, choć nie bez zaskoczeń. Jedna rzecz najpierw wprawiła Dereszowską w osłupienie, a później wywołała podziw. O co chodzi?

Właściwie świetnie się pracuje. Jedyne, co mnie zaskoczyło, a może nie do końca, to że spędzają bardzo dużo czasu w garderobie. Ja to robię szybko - wyznała Anna w rozmowie z "Super Expressem".

Włosi, przynajmniej ci, z którymi zawodowo zetknęła się Dereszowska, przywiązują do wyglądu znacznie większą wagę! Opowiedziała o pewnej sytuacji, do której doszło na planie:

Jeden z naszych bohaterów wychodzi z wody. Jak już wyszedł z wody i zagrał scenę, to najpierw oczywiście poszedł zobaczyć, czy to ładnie wygląda. Ładnie. Boże, dobrze to wiadomo i naprawdę są świetnie przygotowani. Świetnie są przygotowani i bardzo fajnie się z nimi gra. Super grają. Ale czy ładnie, to jest ważne. No więc, jak już się zorientował, że ładnie, ale i tak miał być dubel, to podszedł do dziewczyny od make-upu. Ściągnął z głowy okulary, żeby widzieć siebie w tych okularach, ułożył sobie włosy odpowiednio. I zagrał scenę jeszcze raz. Jest to taki rodzaj profesjonalizmu, który naprawdę mi imponuje, absolutnie. 

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O czym jest "Felicità"? Kiedy i gdzie oglądać?

"Felicità" to polsko-włoski serial obyczajowy, który opowiada o odkrywaniu bolesnych rodzinnych tajemnic, radzeniu sobie ze stratą oraz budowaniu życia na nowo w malowniczej scenerii włoskiej Apulii. Produkcję można oglądać w poniedziałki, wtorki i środy o godzinie 20:30 na antenie stacji TVP1.

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