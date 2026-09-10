Anna Dereszowska zaskoczona tym, jak pracują Włosi. TO najbardziej zdziwiło ją na planie

Anna Dereszowska na planie serialu "Felicità"

Anna Dereszowska to jedna z gwiazd, która obok Laury Breszki czy Dawida Ogrodnika, gra w nowym, polsko-włoskim, serialu Telewizji Polskiej "Felicità". Zapytaliśmy aktorkę o to, jak jej się pracowało na planie zdjęciowym z Włochami. Okazuje się, że bezproblemowo, choć nie bez zaskoczeń. Jedna rzecz najpierw wprawiła Dereszowską w osłupienie, a później wywołała podziw. O co chodzi?

Właściwie świetnie się pracuje. Jedyne, co mnie zaskoczyło, a może nie do końca, to że spędzają bardzo dużo czasu w garderobie. Ja to robię szybko - wyznała Anna w rozmowie z "Super Expressem".

Włosi, przynajmniej ci, z którymi zawodowo zetknęła się Dereszowska, przywiązują do wyglądu znacznie większą wagę! Opowiedziała o pewnej sytuacji, do której doszło na planie:

Jeden z naszych bohaterów wychodzi z wody. Jak już wyszedł z wody i zagrał scenę, to najpierw oczywiście poszedł zobaczyć, czy to ładnie wygląda. Ładnie. Boże, dobrze to wiadomo i naprawdę są świetnie przygotowani. Świetnie są przygotowani i bardzo fajnie się z nimi gra. Super grają. Ale czy ładnie, to jest ważne. No więc, jak już się zorientował, że ładnie, ale i tak miał być dubel, to podszedł do dziewczyny od make-upu. Ściągnął z głowy okulary, żeby widzieć siebie w tych okularach, ułożył sobie włosy odpowiednio. I zagrał scenę jeszcze raz. Jest to taki rodzaj profesjonalizmu, który naprawdę mi imponuje, absolutnie.

Zobacz także: "Felicita". Oto bohaterowie i włoscy aktorzy w obsadzie! Kto jest kim w nowym serialu?

O czym jest "Felicità"? Kiedy i gdzie oglądać?

"Felicità" to polsko-włoski serial obyczajowy, który opowiada o odkrywaniu bolesnych rodzinnych tajemnic, radzeniu sobie ze stratą oraz budowaniu życia na nowo w malowniczej scenerii włoskiej Apulii. Produkcję można oglądać w poniedziałki, wtorki i środy o godzinie 20:30 na antenie stacji TVP1.

Zobacz także: "Felicita". Zośka po śmierci męża wyjedzie do Włoch i pozna jego kochankę Giulię. Tak się zacznie nowy serial w TVP1

Anna Dereszowska zazdrości Breszce. Niewiarygodne, co powiedziała!

"Felicita" - nowy serial TVP1 - Kto jest kim? Opis bohaterów polsko-włoskiej produkcji

15

Zobacz więcej zdjęć. Anna Wendzikowska kończy 45 lat. Wspomniała słowa dziadka. "Nie wiem, kiedy przeleciało to życie"

43