Ojciec Viki Gabor stanął przed sądem. Wyrok miał już zapaść, ale stało się coś nieoczekiwanego

Sprawa ojca Viki Gabor ciągnie się dalej. Miał być wyrok, ale sąd zdecydował inaczej

Dariusz G.wpadł w sidła policji, bo brał udział w oszukiwaniu seniorów. Jak informowaliśmy od samego początku, do aresztu trafił 23 czerwca 2025 r Na wolność wyszedł dopiero po 10 miesiącach, bo nie dosyć, że wyraził skruchę, to razem z żoną zaciągnęli pożyczkę, żeby wpłacić na depozytowe konto sądowe 127 100,00 tysięcy złotych. Jest to równowartość szkody i jest zabezpieczeniem na poczet oddania pieniędzy pokrzywdzonym. To dużo zmieniło, ponieważ jest gwarancją tego, że ofiary mafii oszustów otrzymają swoje pieniądze z powrotem.

W czasie procesu Dariusz G. przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze nie tylko przyznał się do przestępstwa, ale też wszystko dokładnie opowiedział wymiarowi sprawiedliwości.

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Dariusz G. ponownie przed sądem. Sprawa ojca Viki Gabor wciąż bez wyroku

Jak dowiedział się Super Express, mężczyzna był pośrednikiem w oszukiwaniu seniorów metodą „na policjanta”. Jego rolą było zabranie siatki z finansowym łupem od innego mężczyzny i przekazanie kolejnym ogniwom oszustwa. „Odbierak”, który zabierał siatki z wycieraczek i przekazywał kolejnym osobom również siedział z Dariuszem G. na ławie oskarżonych. To Mariusz B., który jednak na dzisiejszej rozprawie (11 września) nie pojawił się. Mężczyzna pracuje w Niemczech i nie dostał zwolnienia z pracy. To właśnie dlatego wyrok jeszcze nie zapadł. Dariusz G.skorzystał z kolei z możliwości telekonferencji, ponieważ na co dzień mieszka w województwie małopolskim.

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Dariusz Gabor i jego obrońca zaproponowali karę - 10 miesięcy pozbawienia wolności, czyli dokładnie tyle, ile już mężczyzna przesiedział w areszcie. - Zgodziliśmy się na dobrowolne poddanie się karze ze względu na na naprawienie szkody. Pokrzywdzeni otrzymają swoje pieniądze - mówi Super Expressowi Marcin Jachimowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Na rozprawie 11 września sędzia zawnioskował o wymierzenie Dariuszowi G. grzywny 15 tys. zł.

Jak poinformował sędzia Paweł Jurewicz, za tydzień, 18 września, odbędzie się kolejna rozprawa. Być może wtedy zapadnie wyrok.

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