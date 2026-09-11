Ojciec Viki Gabor stanął przed sądem. Wyrok miał już zapaść, ale stało się coś nieoczekiwanego

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Julita Buczek
Julita Buczek
2026-09-11 11:55

Ojciec Viki Gabor - Dariusz G. - ponownie przed sądem. Mężczyzna odpowiada za oszukiwanie seniorów. Wiemy, dlaczego wyrok jeszcze nie zapadł. Szczegóły w artykule.

Sprawa ojca Viki Gabor ciągnie się dalej. Miał być wyrok, ale sąd zdecydował inaczej

Dariusz G.wpadł w sidła policji, bo brał udział w oszukiwaniu seniorów. Jak informowaliśmy od samego początku, do aresztu trafił 23 czerwca 2025 r Na wolność wyszedł dopiero po 10 miesiącach, bo nie dosyć, że wyraził skruchę, to razem z żoną zaciągnęli pożyczkę, żeby wpłacić na depozytowe konto sądowe 127 100,00 tysięcy złotych. Jest to równowartość szkody i jest zabezpieczeniem na poczet oddania pieniędzy pokrzywdzonym. To dużo zmieniło, ponieważ jest gwarancją tego, że ofiary mafii oszustów otrzymają swoje pieniądze z powrotem.

W czasie procesu Dariusz G. przed Sądem Okręgowym w Zielonej Górze nie tylko przyznał się do przestępstwa, ale też wszystko dokładnie opowiedział wymiarowi sprawiedliwości.

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Dariusz G. ponownie przed sądem. Sprawa ojca Viki Gabor wciąż bez wyroku

Jak dowiedział się Super Express, mężczyzna był pośrednikiem w oszukiwaniu seniorów metodą „na policjanta”. Jego rolą było zabranie siatki z finansowym łupem od innego mężczyzny i przekazanie kolejnym ogniwom oszustwa. „Odbierak”, który zabierał siatki z wycieraczek i przekazywał kolejnym osobom również siedział z Dariuszem G. na ławie oskarżonych. To Mariusz B., który jednak na dzisiejszej rozprawie (11 września) nie pojawił się. Mężczyzna pracuje w Niemczech i nie dostał zwolnienia z pracy. To właśnie dlatego wyrok jeszcze nie zapadł. Dariusz G.skorzystał z kolei z możliwości telekonferencji, ponieważ na co dzień mieszka w województwie małopolskim.

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Dariusz Gabor i jego obrońca zaproponowali karę - 10 miesięcy pozbawienia wolności, czyli dokładnie tyle, ile już mężczyzna przesiedział w areszcie. - Zgodziliśmy się na dobrowolne poddanie się karze ze względu na na naprawienie szkody. Pokrzywdzeni otrzymają swoje pieniądze - mówi Super Expressowi Marcin Jachimowicz z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Na rozprawie 11 września sędzia zawnioskował o wymierzenie Dariuszowi G. grzywny 15 tys. zł.

Jak poinformował sędzia Paweł Jurewicz, za tydzień, 18 września, odbędzie się kolejna rozprawa. Być może wtedy zapadnie wyrok.

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Sędzia za stołem z aktami. Na monitorze przed nim Dariusz G. podczas telekonferencji. O sprawie ojca Viki Gabor czytaj w SE.
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