Krzysztof Cugowski nie wie, ile ma pieniędzy. To jego żona trzyma kasę!

"Nie płacę żadnych rachunków"

Krzysztof Cugowski nie wstydzi się przyznać, że w jego małżeństwie to nie on jest osobą odpowiedzialną za finanse. Artysta był ostatnio gościem w programie "Daję słowo", gdzie w rozmowie z Maciejem Orłosiem zdradził, jak wygląda podział obowiązków w jego związku. Była gwiazda grupy Budka Suflera nie musi przejmować się płaceniem rachunków. Co więcej, nie wie nawet, ile dokładnie ma pieniędzy na koncie. Tymi sprawami zajmuje się jego partnerka Joanna Cugowska.

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Ona mi właściwie organizuje życie w każdym calu, w każdym drobiazgu. Ja właściwie się niczym nie zajmuję. (...) Nie wiem, ile mam pieniędzy. Nie płacę żadnych rachunków. Ja w ogóle się tym nie zajmuję - mówił Krzysztof Cugowski w programie TVP.

Krzysztof Cugowski wciąż dużo zarabia

Artysta jest jej ogromnie wdzięczny za to, że wzięła na siebie tę odpowiedzialność. Dzięki temu może w pełni skupić się na koncertowaniu, pracy nad nową muzyką i rozwijaniu swojej kariery. Nadal cieszy się dużym zainteresowaniem fanów, co zapewnia mu stabilne dochody. W efekcie cała rodzina może czuć się bezpiecznie i mieć zapewnioną stabilność finansową.

Ponad 30-letnia miłość

Krzysztof Cugowski i młodsza o kilkanaście lat Joanna są razem od ponad trzech dekad. Poznali się w połowie lat 90., gdy kobieta mieszkała w Stanach Zjednoczonych, a wokalista tam koncertował. Pomimo wielu lat razem nadal bardzo się kochają. Jak w każdym małżeństwie zdarzają się małe kryzysy, ale zawsze udaje im się dojść do porozumienia. W programie Orłosia lider Budki Suflera żartował, że wkurza żonę wszystkim.

Rzadko, ale tym razem… przyznaję mu rację - odpowiedziała żartobliwie Joanna.

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