Drops udaremnił gigantyczny przemyt na Lotnisku Chopina. Wywęszył towar wart miliony

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-09-15 13:31

Straż Graniczna udaremniła przemyt ponad 82 kg marihuany, której wartość na czarnym rynku oszacowano na około 4 mln zł. Narkotyki przyleciały z Kanady w przesyłce cargo i były ukryte wewnątrz specjalnie przerobionych metalowych butli. Kluczowy okazał się nos Dropsa, psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania narkotyków.

  • Na warszawskim lotnisku zabezpieczono ponad 82 kilogramy marihuany o wartości 4 milionów złotych.
  • Nielegalny towar dotarł z Kanady i miał zostać przetransportowany do Niemiec.
  • Kluczową rolę w akcji odegrał Drops, który zlokalizował ukryte narkotyki.

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Pies wyczuł, że coś jest nie tak

Przesyłka została wytypowana do kontroli w terminalu Cargo na Lotnisku Chopina. Z dokumentów wynikało, że w dwóch drewnianych skrzyniach znajdują się urządzenia przemysłowe. Ładunek miał następnie zostać wysłany do Niemiec. W środku znajdowały się przedmioty opisane jako kompresory. Podczas kontroli Straż Graniczna wykorzystała jednak Dropsa, który jest szkolony do wykrywania narkotyków. Pies wskazał miejsce, w którym mogły być ukryte substancje. Funkcjonariusze zaczęli więc dokładniej sprawdzać urządzenia.

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Narkotyki schowane w metalowych butlach

W trakcie kontroli strażnicy zauważyli również ślady ingerencji w konstrukcję urządzeń oraz zaspawane śruby, których nie można było odkręcić. Metalowe elementy zostały rozcięte. Wtedy wyszło na jaw, że ich wnętrze przerobiono na specjalne schowki. W środku znajdowały się pakunki z suszem roślinnym. Badania potwierdziły, że był to susz konopi innych niż włókniste. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 82 kg marihuany. Jego czarnorynkową wartość oszacowano na około 4 mln zł.

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Kilogramy suszu roślinnego miały trafić do Niemiec

Przesyłka trafiła na Lotnisko Chopina z Kanady. Zgodnie z dokumentami miała zostać dostarczona do Niemiec. Teraz funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie ustalają, kto stał za próbą przemytu tak dużej ilości narkotyków. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota. Sprawa jest rozwojowa.

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