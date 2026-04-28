Wpuścili na rynek 7 ton narkotyków. Trzy areszty za przemyt gigantycznej ilości kokainy i ketaminy

Izabela Kraj
sz
2026-04-28 14:32

Trzech członków narkotykowego gangu w areszcie. Dwóch zostało zatrzymanych na Mazowszu, trzeci pod Łodzią. Postawiono im zarzuty przemytu gigantycznej ilości kokainy, ketaminy i innych środków odurzających. Wśród zatrzymanych była też obywatelka Wenezueli, która zostanie deportowana.

Galeria zdjęć 6
Super Express Google News
  • Trzech członków gangu narkotykowego, w tym obywatelka Wenezueli, zostało aresztowanych za przemyt gigantycznych ilości narkotyków.
  • Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się przemytem blisko 7 ton kokainy i ketaminy.
  • Podczas akcji zabezpieczono broń, amunicję, gotówkę oraz telefony służące do komunikacji przestępczej.

Wprowadzili na ulice ponad 7 ton narkotyków 

Stołeczna policja pochwaliła się wczoraj akcją zatrzymania trzech mężczyzn, którzy odpowiedzą za udział w przemycie nawet 7 ton narkotyków. Jak ustalił "Super Express" to szacunkowa ilość towaru, puszczonego na rynek przez tę grupę, która wynika z materiału zebranego dotąd przez śledczych. W rzeczywistości te ilości mogą być więc jeszcze większe. Tropy prowadzą do Wenezueli i Kolumbii. Jedna z zatrzymanych to 30-letnia obywatelka Wenezueli, wobec której rozpoczęła się procedura deportacyjna. Dwóch Polaków: 45-latek i 40-latek spod Pruszkowa oraz 32-latek z Łodzi - siedzą już w tymczasowym areszcie.

Laboratorium narkotyków na zapleczu piekarni. Akcja CBŚP

Polecany artykuł:

Duża akcja policji pod Warszawą. Przejęli dziesiątki tysięcy i prawie 50 kg nar…

Trzy sztuki broni i amunicja

Pierwszy mężczyzna został zatrzymany w momencie, gdy zamierzał wyjechać z podziemnego garażu na posesji w powiecie pruszkowskim. W domu miał trzy sztuki broni.

- Na posesji zabezpieczono też ponad 250 sztuk amunicji różnego kalibru, blisko 80 tys. zł w gotówce, w różnych walutach, a także telefony komórkowe i routery - wylicza podkom. Monika Kaczyńska z policji w Pruszkowie. 40-latek miał kolejne cztery telefony komórkowe, służące do komunikacji z gangiem i „klientami”. Jeden z telefonów policjanci wyciągnęli ze skrytki w obiciu kanapy.

32-letni mężczyzna z kolei został wyprowadzony w kajdankach z domu w Tomaszowie pod Łodzią. - Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 14 tys. zł, biżuterię, białą substancję w szklanych pojemnikach oraz dokumentację potwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie usług transportowych – podaje podkom. Monika Kaczyńska. I podsumowuje: - Trzej mężczyźni podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym zajmującej się wywozem z krajów Unii Europejskiej blisko 7 ton środków odurzających, w tym kokainy i ketaminy.

Łącznie w trakcie przeszukań policjanci zabezpieczyli trzy sztuki broni, ponad 250 sztuk amunicji, kilkanaście telefonów komórkowych i blisko 100 tys. zł w gotówce.

Śledztwo w tej sprawie przemytu tak dużej ilości narkotyków prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Krajowej.

Polecany artykuł:

Zatrzymanie gangu handlarzy narkotyków. W ręce policji wpadł słynny "Praski dok…
Henryk R. ps. Łomiarz opuścił więzienie
Galeria zdjęć 43
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRZEMYT NARKOTYKÓW