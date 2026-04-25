Duża akcja policji pod Warszawą. Przejęli dziesiątki tysięcy i prawie 50 kg narkotyków

Maria Hędrzak
2026-04-25 11:51

W ramach wspólnych działań Komendy Stołecznej Policji oraz Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonariusze ujawnili duży transport środków odurzających. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy zostali już aresztowani na trzy miesiące. Poza narkotykami, mundurowi zabezpieczyli kilkadziesiąt tysięcy złotych oraz cztery telefony komórkowe.

Policja przejęła 49 kg marihuany
Policja przejęła 49 kg marihuany Policja przejęła 49 kg marihuany Policja przejęła 49 kg marihuany Policja przejęła 49 kg marihuany
Duża akcja służb w powiecie piaseczyńskim

Działania funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz stołecznych policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową zostały przeprowadzone w powiecie piaseczyńskim. Do mundurowych dotarły bowiem informacje, zgodnie z którymi pod wskazanym adresem przebywać mogła osoba zaangażowana w obrót środkami odurzającymi.

- Obserwacja rozpoczęła się, gdy funkcjonariusze zauważyli wytypowane Audi na słowackich numerach rejestracyjnych. Dwaj mężczyźni podróżujący autem zaparkowali przed blokiem, założyli rękawiczki i po chwili wynieśli z budynku cztery torby sportowe. Po włożeniu bagaży do wnętrza auta, podejrzani odjechali - przekazała podkom. Monika Kaczyńska.

Mundurowa dodała, że kierowca Audi zignorował użyte przez policjantów sygnały i odjechał. Podczas ucieczki uszkodził radiowóz, którym blokowano skrzyżowanie. - Po zatrzymaniu auta 45-letni pasażer próbował uciekać pieszo, jednak został bardzo szybko zatrzymany. 53-letni kierowca zamknął się w samochodzie i nerwowo czegoś szukał w pobliżu fotela. Funkcjonariusze musieli wybić szybę, by wyciągnąć go z pojazdu - zaznaczyła.

Blisko 50 kg narkotyków, dziesiątki tysięcy w gotówce, cztery telefony

Ostatecznie policjanci przeszukali samo auto oraz lokale należące do mężczyzn. Zabezpieczyli tam łącznie 49 kg marihuany, cztery telefony komórkowe, ponad 80 tys. zł w gotówce oraz "pakiet z białą, sypką substancją". Zatrzymanym przedstawiono zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
