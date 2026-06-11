Leszek Miller bez politycznej cenzury. Tłumy na spotkaniu z byłym premierem

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-06-11 19:59

W czwartek, 11 czerwca, w warszawskim Hotelu Bellotto odbyło się spotkanie autorskie z Leszkiem Millerem i dziennikarzem Jackiem Prusinowskim. Wydarzenie, poświęcone promocji książki „Alfabet Millera”, przyciągnęło wielu czytelników, sympatyków byłego premiera oraz osoby zainteresowane najnowszą historią Polski i kulisami polityki.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18.00 i cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać rozmowy autorów o kulisach powstawania książki „Alfabet Millera”, będącej zapisem ponad 50 godzin rozmów byłego premiera z Jackiem Prusinowskim.

Publikacja stanowi osobistą opowieść Leszka Millera o najważniejszych wydarzeniach ostatnich pięciu dekad polskiej polityki. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień dotyczących czasów sprawowania władzy, negocjacji związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz relacji z najważniejszymi postaciami polskiej sceny politycznej.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły także wątki bardziej osobiste. Leszek Miller opowiadał o wydarzeniach, które na trwałe zapisały się w historii jego życia i kariery politycznej. Pojawiły się również kulisy wielu głośnych sporów oraz anegdoty, które znalazły się w książce.

  • Słynne starcia i cięte riposty: Dlaczego były premier uważa, że „przeszacował” Zbigniewa Ziobrę, nazywając go „zerem”?
  • Kulisy wielkiej władzy: Jak naprawdę wyglądały negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej i dlaczego Jacques Chirac sugerował nam, byśmy „siedzieli cicho”?
  • „Szorstka przyjaźń”: Co tak naprawdę zabiło relację Millera z Aleksandrem Kwaśniewskim i dlaczego dawni koledzy z „Zatoki Czerwonych Świń” dziś ze sobą nie rozmawiają?

„Alfabet Millera” to nie tylko polityczne wspomnienia, ale również próba podsumowania wieloletniej działalności jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków po 1989 roku. Były premier przedstawia w niej własną ocenę wydarzeń, które współtworzyły współczesną historię Polski.

Po zakończeniu rozmowy uczestnicy mogli zdobyć autograf autora oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia. Wielu czytelników skorzystało również z okazji do krótkiej rozmowy z Leszkiem Millerem.

Alfaet Millera - T jak TAJEMNICE III RP
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JACEK PRUSINOWSKI
LESZEK MILLER