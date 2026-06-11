Leszek Miller bez politycznej cenzury. Tłumy na spotkaniu z byłym premierem

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 18.00 i cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać rozmowy autorów o kulisach powstawania książki „Alfabet Millera”, będącej zapisem ponad 50 godzin rozmów byłego premiera z Jackiem Prusinowskim.

Publikacja stanowi osobistą opowieść Leszka Millera o najważniejszych wydarzeniach ostatnich pięciu dekad polskiej polityki. Podczas spotkania nie zabrakło wspomnień dotyczących czasów sprawowania władzy, negocjacji związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej oraz relacji z najważniejszymi postaciami polskiej sceny politycznej.

Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły także wątki bardziej osobiste. Leszek Miller opowiadał o wydarzeniach, które na trwałe zapisały się w historii jego życia i kariery politycznej. Pojawiły się również kulisy wielu głośnych sporów oraz anegdoty, które znalazły się w książce.

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„Alfabet Millera” to nie tylko polityczne wspomnienia, ale również próba podsumowania wieloletniej działalności jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich polityków po 1989 roku. Były premier przedstawia w niej własną ocenę wydarzeń, które współtworzyły współczesną historię Polski.

Po zakończeniu rozmowy uczestnicy mogli zdobyć autograf autora oraz zrobić pamiątkowe zdjęcia. Wielu czytelników skorzystało również z okazji do krótkiej rozmowy z Leszkiem Millerem.