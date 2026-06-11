Budowa nowego wieżowca w Warszawie na finiszu. Jedno piętro w pięć dni!

Wiecha na wieżowcu Skyliner II w Warszawie

Tradycyjny wieniec pojawił się na szczycie wolskiej inwestycji rosnącej obok ronda Daszyńskiego. Ten symboliczny gest oznacza dla inżynierów i robotników zakończenie kluczowego etapu wznoszenia struktury całego gmachu.

Generalny wykonawca, czyli spółka WARBUD SA, wzniósł już drugą wieżę z kompleksu inwestycyjnego Karimpol Polska na ostateczną wysokość 130 metrów. Teraz ekipy budowlane przeniosą swoje główne siły na montaż fasady, instalowanie skomplikowanych systemów technicznych wewnątrz oraz ostateczne wykańczanie powstających pomieszczeń.

„Osiągnięcie docelowej wysokości Skylinera II to jeden z najważniejszych momentów w realizacji każdej inwestycji wysokościowej. To chwila, w której projekt przestaje być planem na papierze, a staje się realnym elementem miejskiej przestrzeni. Dziś Skyliner II wyraźnie wpisuje się już w panoramę Warszawy i współtworzy dynamicznie rozwijające się centrum biznesowe wokół Ronda Daszyńskiego” – tłumaczy Wojciech Karczmarczyk, dyrektor projektów w Karimpol Polska.

Twórcy biurowca podkreślają niezwykle szybkie tempo dotychczasowych prac konstrukcyjnych. Budowlańcom udało się zamknąć dwadzieścia pięter w niespełna dwadzieścia dwa tygodnie, co oznacza uzyskanie świetnego wyniku pięciu dni roboczych potrzebnych na wylanie jednego piętra inwestycji.

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Termin otwarcia Skylinera II. Kiedy ruszy wynajem?

Zlokalizowany w okolicach warszawskiego ronda Daszyńskiego nowy drapacz chmur jest mniejszym bratem stojącego tam od pięciu lat 195-metrowego Skylinera. Na rynek trafi łącznie niemal 24 tysiące metrów kwadratowych przestrzeni na wynajem, z czego olbrzymią większość stanowić będą nowoczesne biura, a zaledwie tysiąc metrów przypadnie na lokale usługowo-handlowe. Zakończenie robót przewidziano na czwarty kwartał bieżącego roku, natomiast wprowadzanie się pierwszych firm zaplanowano na początek 2027 roku.

Zaprojektowana bryła wyróżnia się zlokalizowanymi w jej górnych partiach od strony zachodniej specjalnymi tarasami, które będą rozlokowane na czterech poziomach. Płynne przemieszczanie się wewnątrz obiektu zagwarantuje dziesięć nowoczesnych dźwigów osobowych, natomiast dla zmotoryzowanych przygotowano pięciopoziomowy podziemny garaż mieszczący 217 samochodów oraz dedykowaną infrastrukturę dla stu jednośladów.

Chociaż na placu budowy wciąż toczą się intensywne prace, inwestor sukcesywnie podpisuje umowy z przyszłymi użytkownikami przestrzeni komercyjnej. Obecnie wiadomo, że swoje biura otworzą tam Volkswagen Financial Services oraz Mindspace, a całkowity odsetek wynajętej na ten moment powierzchni osiągnął równo pięćdziesiąt procent.