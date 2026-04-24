Tak 33-latek chciał uniknąć kłopotów. Policjantom zaproponował nie tylko pieniądze

Maria Hędrzak
2026-04-24 14:22

Policjanci z Sochaczewa musieli interweniować wobec mężczyzny, który niepewnym krokiem przemierzał ulice miasta. Szybko okazało się, że posiadał przy sobie narkotyki. Nie chciał jednak współpracować - z relacji funkcjonariuszy wynika, że oferował im nie tylko pieniądze, ale i zakazane substancje. Teraz grożą mu surowe konsekwencje.

Chciał uniknąć kłopotów, złożył policjantom propozycję

W połowie kwietnia mundurowi interweniowali wobec pijanego 33-latka, który chwiejąc się, szedł przez centrum Sochaczewa. - W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna posiada przy sobie narkotyki. W pewnym momencie zaproponował policjantom przyjęcie środków odurzających i pieniędzy w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych. Policjanci łapówki nie przyjęli, a w plecaku znaleźli kolejne narkotyki - przekazała st. asp. Agnieszka Dzik.

Interwencja okazała się niełatwa, gdyż 33-latek nie chciał stosować się do poleceń wydawanych przez mundurowych. Do tego naruszył ich nietykalność cielesną i znieważył. Mimo zatrzymania, ponownie miał wyjść z propozycją wręczenia korzyści majątkowej.

33-latek usłyszał zarzuty, grozi mu surowa kara

- Podczas przeszukania mieszkania zajmowanego przez 33-latka, kryminalni zabezpieczyli dodatkowo około 150 gramów amfetaminy. Okazało się, że mieszkaniec Sochaczewa posiadał łącznie blisko 225 gramów narkotyków. W Prokuraturze Rejonowej w Sochaczewie podejrzany usłyszał cztery zarzuty, które dotyczą posiadania znacznej ilości narkotyków, usiłowania wręczenia korzyści majątkowej policjantom oraz znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy - dodała st. asp. Dzik.

Ostatecznie sąd podjął decyzję o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

