17-letni Dominik stracił nogi pod kołami pociągu. Są nowe informacje ze śledztwa

Na tym etapie śledczy milczą w kwestii danych personalnych osoby podejrzewanej, jak i konkretnych przepisów, z których sformułowane zostaną zarzuty. Taki ruch to pokłosie żmudnego dochodzenia, w ramach którego badano zapisy z kamer, analizowano stosy dokumentów i zasięgano opinii specjalistów.

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Tragedia rozegrała się w połowie lutego na peronie w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik zaoferował pomoc matce z dzieckiem w opuszczeniu pociągu. Gdy próbował ponownie wejść do wagonu, drzwi miały przytrzasnąć mu rękę. Nastolatek znalazł się na torach pod ruszającym składem. W wyniku zdarzenia stracił obie nogi i dłoń. Pociąg zatrzymał się dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu metrów. Jak ustalono, hamulec bezpieczeństwa uruchomił jeden z pasażerów.

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