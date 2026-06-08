17-letni Dominik stracił nogi pod kołami pociągu. Są nowe informacje ze śledztwa

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
Anna Badowska
Anna Badowska
2026-06-08 19:46

Minęły niespełna cztery miesiące od wstrząsającego wypadku pociągu w Woli Bierwieckiej. Według ustaleń Radia Eska śledczy wykonają wkrótce kluczowy krok w tej sprawie. We wtorek w radomskiej prokuraturze zaplanowano przesłuchanie pierwszej osoby, która ma usłyszeć zarzuty.

Rodzice 17-letniego Dominika poruszeni lawiną pomocy. „Macie naprawdę wielkie serca”

i

Autor: Fundacja Podaruj Dobro/ Materiały prasowe

Na tym etapie śledczy milczą w kwestii danych personalnych osoby podejrzewanej, jak i konkretnych przepisów, z których sformułowane zostaną zarzuty. Taki ruch to pokłosie żmudnego dochodzenia, w ramach którego badano zapisy z kamer, analizowano stosy dokumentów i zasięgano opinii specjalistów.

Czytaj też: Dominik pomagał kobiecie z wózkiem, stracił obie nogi. „Skrzywdziło go to, co najbardziej kochał”

Tragedia rozegrała się w połowie lutego na peronie w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik zaoferował pomoc matce z dzieckiem w opuszczeniu pociągu. Gdy próbował ponownie wejść do wagonu, drzwi miały przytrzasnąć mu rękę. Nastolatek znalazł się na torach pod ruszającym składem. W wyniku zdarzenia stracił obie nogi i dłoń. Pociąg zatrzymał się dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu metrów. Jak ustalono, hamulec bezpieczeństwa uruchomił jeden z pasażerów.

Zobacz też: 17-letni Dominik stracił obie nogi na stacji. Wstrząsające wyniki kontroli. Cała lista uchybień!

Śmierć 16 latka na torach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RADOM WIADOMOŚCI
WYPADEK NA TORACH
RADOM