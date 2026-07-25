Tragiczny finał zderzenia Tesli z ciągnikiem. 29-latek zginął na miejscu

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-25 17:35

Tragiczne popołudnie na drodze krajowej nr 60. Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym marki John Deere z przyczepą. Mimo dramatycznej walki o życie kierowcy osobówki nie udało się uratować. 29-letni mieszkaniec powiatu makowskiego zmarł na miejscu.

Ciągnik z przyczepą na drodze obok parawanu straży. Na miniaturze rozbita Tesla. O wypadku na DK60 przeczytasz na SE.
Autor: Policja Ciechanów (2)/ Materiały prasowe
  • Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
  • Zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego.
  • Droga krajowa nr 60 jest całkowicie zablokowana.
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Tragiczny wypadek na krajowej "60"

Do dramatu doszło w sobotę około godziny 15:10 w miejscowości Gostkowo na drodze krajowej nr 60, na trasie Ciechanów - Gołymin. Ze wstępnych informacji wynika, że zderzyły się samochód osobowy marki Tesla oraz ciągnik rolniczy John Deere z przyczepą. Siła uderzenia była ogromna. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe.

Ratownicy podjęli reanimację kierowcy Tesli. Niestety, mimo długiej walki o jego życie obrażenia okazały się śmiertelne. Lekarz stwierdził zgon 29-letniego mieszkańca powiatu makowskiego.

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Policja wyjaśnia, jak doszło do tragedii

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg wypadku. Śledczy będą wyjaśniać, w jakich okolicznościach doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym oraz co było jego przyczyną. Na razie funkcjonariusze nie podają szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia ani tego, który z pojazdów wykonywał określony manewr przed zderzeniem.

Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Po tragicznym wypadku droga krajowa nr 60 została całkowicie zamknięta. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin. Kierowcy podróżujący trasą Ciechanów - Gołymin powinni przygotować się na objazdy i stosować się do poleceń służb kierujących ruchem.

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