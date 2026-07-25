Tragiczny finał zderzenia Tesli z ciągnikiem. 29-latek zginął na miejscu

- Tesla zderzyła się z ciągnikiem rolniczym z przyczepą.
- Zginął 29-letni kierowca samochodu osobowego.
- Droga krajowa nr 60 jest całkowicie zablokowana.
Tragiczny wypadek na krajowej "60"
Do dramatu doszło w sobotę około godziny 15:10 w miejscowości Gostkowo na drodze krajowej nr 60, na trasie Ciechanów - Gołymin. Ze wstępnych informacji wynika, że zderzyły się samochód osobowy marki Tesla oraz ciągnik rolniczy John Deere z przyczepą. Siła uderzenia była ogromna. Na miejsce natychmiast ruszyły służby ratunkowe.
Ratownicy podjęli reanimację kierowcy Tesli. Niestety, mimo długiej walki o jego życie obrażenia okazały się śmiertelne. Lekarz stwierdził zgon 29-letniego mieszkańca powiatu makowskiego.
Policja wyjaśnia, jak doszło do tragedii
Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają ślady i ustalają dokładny przebieg wypadku. Śledczy będą wyjaśniać, w jakich okolicznościach doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym oraz co było jego przyczyną. Na razie funkcjonariusze nie podają szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia ani tego, który z pojazdów wykonywał określony manewr przed zderzeniem.
Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość
Po tragicznym wypadku droga krajowa nr 60 została całkowicie zamknięta. Policja informuje, że utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin. Kierowcy podróżujący trasą Ciechanów - Gołymin powinni przygotować się na objazdy i stosować się do poleceń służb kierujących ruchem.