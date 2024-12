Zabytek sprzed 3000 lat odnaleziony na Mazowszu. Artefakt z epoki brązu trafi do muzeum

Wypadek pod Sochaczewem. Kierowca traktora dachował! Czerwony ciągnik zderzył się z osobówką

Policjanci z Sochaczewa dostali po godz. 16 zgłoszenie, z którego wynikało, że ciągnik marki Ursus zderzył się z osobowym volkswagenem. Na miejscu okazało się, że czerwona maszyna rolnicza przewróciła się do góry kołami, a przód osobówki jest kompletnie zmiażdżony. – Właśnie wracamy dwoma zastępami z Brzozowa Starego (Gmina Iłów), gdzie doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz ciągnika rolniczego. Pomimo groźnie wyglądających skutków tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych – napisali we wtorek późnym popołudniem strażacy PSP z Sochaczewa.

Wypadek wyglądał bardzo groźnie, ale o dziwo nikomu nic się nie stało. W granatowym passacie jechały trzy osoby. Wyszli z niego o własnych siłach, ale chwilę później miała zatrzymać ich policja! Jak informuje Miejski Reporter, okazało się, że wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Gdy wytrzeźwieją, policjanci ich przesłuchają i ustalą, który z nich kierował autem.

Ciągnik BEZ KIEROWCY jeździł po polu. Nieprawdopodobne!

