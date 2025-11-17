Wypadek drogowy pod Piasecznem miał tragiczne konsekwencje.

Kierowca Peugeota 206 zginął w wyniku zderzenia z Fiatem Ducato podczas manewru wyprzedzania ciągnika rolniczego.

Droga wojewódzka nr 876 jest zablokowana. Dowiedz się więcej o przyczynach i skutkach tego zdarzenia.

Tragiczny wypadek pod Piasecznem

Jak przekazała piaseczyńska policja, do tragicznego w skutkach wypadku doszło około godz. 6:04 na ul. Słonecznej w miejscowości Jeżewice. To odcinek drogi wojewódzkiej numer 876 między Tarczynem a Mszczonowem.

„Ze wstępnych ustaleń policjantów piaseczyńskiej drogówki wynika, że kierujący pojazdem marki Peugeot 206 jadąc w kierunku miejscowości Tarczyn, podczas manewru wyprzedzania ciągnika rolniczego marki Case IH (z zamontowanym agregatem uprawnym - talerzówka) zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem marki Fiat Ducato” – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie.

Śmiertelny wypadek w Jeżewicach. Nie żyje kierowca osobówki

Niestety, nie obyło się bez ofiar śmiertelnych. W wypadku Jeżewicach zginął kierujący osobowym Peugeotem 206. Pozostali uczestnicy zdarzenia wyszli z niego bez szwanku. Zostali już przebadani na trzeźwość.

Utrudnienia na DW 876

Po śmiertelnym wypadku droga DW 876 w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Czynności służb nadzoruje prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.

