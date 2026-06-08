Wypadek na trasie z Ciechanowa do Przasnysza. Peugeot wjechał w Lamborghini

W poniedziałek, 8 czerwca około 10.15, doszło do poważnego incydentu drogowego na trasie łączącej Ciechanów i Przasnysz. W miejscowości Rąbież, na odcinku drogi wojewódzkiej numer 617, osobowy peugeot zderzył się z traktorem rolniczym marki Lamborghini.

Powiadomienie o wypadku wywołało szybką reakcję służb ratowniczych. Na miejsce natychmiast zadysponowano straż pożarną, ratowników medycznych oraz policyjne patrole. Medycy niezwłocznie zajęli się uczestnikami zdarzenia, a mundurowi zabezpieczyli teren i zaczęli badać sprawę.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że najpoważniejsze konsekwencje poniosły osoby podróżujące osobówką. Do pobliskiej placówki medycznej przetransportowano 32-letniego kierującego peugeotem oraz jadącego z nim 3-letniego pasażera. Obaj poszkodowani mieszkają w powiecie przasnyskim.

Służby nie przekazały jeszcze szczegółowych komunikatów o aktualnym stanie ich zdrowia. Ustalono jedynie, że charakter doznanych przez nich urazów wymagał natychmiastowej hospitalizacji i przeprowadzenia dalszych badań.

Znacznie więcej szczęścia miał w tej sytuacji traktorzysta, dla którego kolizja zakończyła się mniej dramatycznie. Ten 33-letni mieszkaniec powiatu ciechanowskiego nie doznał żadnych poważnych ran i nie musiał jechać do szpitala.

W sieci udostępniono już zdjęcia z miejsca tego wypadku.

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Utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 617. Policja apelowała do kierowców

Tuż po kolizji ruch na drodze wojewódzkiej numer 617 został całkowicie wstrzymany. Funkcjonariusze zaapelowali do zmotoryzowanych o ostrożność i zasugerowali korzystanie z wytyczonych tras alternatywnych.

Kierowcy zmagali się z utrudnieniami przez kilka godzin. Dopiero po godzinie jedenastej nadeszły wieści, że ruch został częściowo odblokowany. Pojazdy mogły już mijać miejsce kolizji, ale wprowadzono tam ruch wahadłowy.

Osoby przemieszczające się odcinkiem między Ciechanowem a Przasnyszem muszą liczyć się z problemami. Należy spodziewać się zauważalnych opóźnień w podróży, dopóki służby ostatecznie nie zakończą swoich działań.

Obszar kolizji przez wiele godzin badali policjanci, którzy zabezpieczali dowody i dokumentowali szczegóły zdarzenia. Mundurowi będą teraz skupiać się na odtworzeniu okoliczności oraz ustaleniu dokładnych przyczyn zderzenia.

Dotychczas śledczy nie przekazali informacji o tym, kto odpowiada za spowodowanie tego wypadku. Wszelkie wątpliwości powinny zostać ostatecznie rozwiane zaraz po formalnym zamknięciu policyjnego postępowania.