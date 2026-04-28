20 zarzutów za paserstwo. Rozbierali auta pod Wołominem. "Kobra" likwiduje samochodową dziuplę

„Kobra” rozbiła dziuplę pod Wołominem

Policjanci zlikwidowali kolejną samochodową „dziuplę” w powiecie wołomińskim. W skoordynowanej akcji wzięli udział uzbrojeni funkcjonariusze grupy „Kobra”, CBŚP oraz Straży Granicznej. Mundurowi wpadli na wytypowaną posesję, gdzie prowadzono nielegalny proceder związany z rozbieraniem kradzionych aut.

Na miejscu zabezpieczono częściowo zdekompletowaną Toyotę Corollę, która widniała w systemach jako pojazd skradziony w Berlinie. Co istotne, samochód zniknął... spod polskiej ambasady. Funkcjonariusze ujawnili również liczne elementy wykorzystywane do „legalizacji” kradzionych pojazdów, czyli wycięte pola numerowe VIN, dokumenty samochodowe, tablice rejestracyjne polskie i niemieckie, a także porozrzucane na posesji części z różnych aut.

20 zarzutów za paserstwo i narkotyki

W trakcie działań zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 32 i 54 lat. Podczas dynamicznej akcji zostali powaleni na ziemię i zakuci w kajdanki. Podczas przeszukania obaj mieli przy sobie narkotyki. Młodszy posiadał MDMA i marihuanę, starszy - mefedron. To tylko dodało do ilości otrzymanych zarzutów.

- Na podstawie zgromadzonych dowodów zatrzymanym zostało przedstawione po 20 zarzutów paserstwa umyślnego pojazdów oraz posiadania środków odurzających - przekazała podinsp. Joanna Węgrzyniak.