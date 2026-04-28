Pasażerka nagle osunęła się na podłogę i dostała drgawek! Dramat w stołecznym tramwaju

Policjant ratuje pasażerkę w tramwaju linii 26

Do groźnego zdarzenia doszło w piątek, 24 kwietnia, tuż po godzinie 12:20. Podczas kursu tramwaju linii 26 w stronę Ronda Wiatraczna jedna z podróżujących nim kobiet niespodziewanie upadła na podłogę, zmagając się z silnymi drgawkami. Sytuację natychmiast zauważył asp. sztab. Krzysztof Malinowski, dzielnicowy z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, który znajdował się w drodze na służbę. Podejrzewając u poszkodowanej atak padaczki, błyskawicznie przystąpił do udzielania pierwszej pomocy, a wsparcia udzielił mu inny podróżny.

- Wspólnymi siłami ułożyli pasażerkę, w pozycji bocznej bezpiecznej, by ochronić ją przed ewentualnymi urazami. Dzielnicowy powiadomił również ratowników medycznych i przekazał im niezbędne informacje o stanie zdrowia kobiety. Następnie zaalarmował motorniczego, który zatrzymał pojazd - przekazała nadkom. Paulina Onyszko z KRP VI.

Funkcjonariusz nie odstępował poszkodowanej na krok, nieustannie kontrolując jej parametry życiowe aż do momentu zjawienia się zespołu ratownictwa medycznego. Ostatecznie kobieta została bezpiecznie przekazana w ręce ratowników i natychmiast przetransportowana do szpitala.

Komenda chwali postawę Krzysztofa Malinowskiego oraz świadka

Błyskawiczna interwencja funkcjonariusza i przypadkowego pasażera sprawiła, że kobieta w porę otrzymała pomoc.

- Postawa naszego dzielnicowego jest dowodem stałej gotowości do niesienia pomocy każdej osobie, która znalazła się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. To kolejna sytuacja, w której nasz policjant stanął na wysokości zadania, by ochronić czyjeś życie i zdrowie. Wyrazy uznania należą się również pasażerowi, który nie pozostał bierny i również zaangażował się w pomoc kobiecie - stwierdziła nadkom. Onyszko.

