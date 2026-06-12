Budowanie, skoki i koszykówka w jednym miejscu

LEGO Basketball Experience było wydarzeniem wyjątkowym pod każdym względem, dostępnym w czasie trwania Mistrzostw Świata w Koszykówce 3x3 organizowanych w Polsce. Tętniąca życiem i wypełniona kolorami strefa przyciągnęła tłumy dzieci i rodziców, którzy szukali angażujących sposobów na spędzanie czasu. Przestrzeń podzielona była na dwie części: strefę budowania wypełnioną setkami tysięcy klocków LEGO oraz profesjonalne boisko z koszami ustawionymi na różnych wysokościach, tak by każde dziecko – niezależnie od wieku – mogło spróbować swoich sił.

W części „Zbuduj i zabierz do domu” dzieci mogły tworzyć miniaturowe koszykarskie koszulki trafiające na specjalną „Ścianę sław”, a także własne miniboiska i buty do kosza, które zabierały do domu jako pamiątkę. Nie zabrakło też przestrzeni do budowania czegokolwiek, co podpowie wyobraźnia. Dodatkową atrakcją była ścianka do skakania, gdzie dzieci mogły sprawdzić, jak wysoko potrafią podskoczyć.

Za strefę sportową odpowiadała drużyna Kacpra „Kacpa76" Lachowicza – profesjonalni trenerzy, którzy każdego dnia prowadzili wyzwania i zabawy z nagrodami. Wyjątkowym punktem programu był pokaz specjalny. Na boisku pojawili się Piotr „Grabo” Grabowski, Rafał „Lipek” Lipiński i Kacper Lachowicz, dostarczając odwiedzającym niezapomnianych emocji i pokazując, że koszykówka to coś więcej niż sport.