Wielki remont w centrum Warszawy! Kierowcy się wściekną! Dwa ronda zamknięte

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-12 15:25

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich nabiera tempa. Tramwajarze weszli właśnie w kolejny etap prac, a wraz z nim pojawią się nowe utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W najbliższy weekend drogowcy zamkną przejazdy przez tory na Rondzie Czterdziestolatka i Rondzie Dmowskiego. Z centrum Warszawy znikną też tramwaje kursujące ulicą Marszałkowską! Przygotujcie się!

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich

Od końca maja trwa jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji tramwajowych w stolicy. Prace obejmują około 6 kilometrów pojedynczego toru wzdłuż Alej Jerozolimskich: od Placu Starynkiewicza do ronda de Gaulle’a, a częściowo również na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Wymieniane są szyny, modernizowana jest zabudowa torowiska, a także nawierzchnia przystanków.

Teraz remont wkracza w kolejny, bardziej odczuwalny dla mieszkańców etap. Ekipy rozpoczną przebudowę przejazdów przez torowisko. Na pierwszy ogień idą dwa kluczowe punkty w centrum miasta: rondo Czterdziestolatka oraz rondo Dmowskiego.

Utrudnienia na rondzie Czterdziestolatka i rondzie Dmowskiego

Najkrócej, ale bardzo intensywnie, potrwają roboty na rondzie Czterdziestolatka. Od nocy z piątku na sobotę kierowcy jadący Aleją Jana Pawła II nie przejadą przez torowisko w kierunku ulicy Chałubińskiego. Możliwy będzie jedynie skręt w prawo w Aleje Jerozolimskie, a następnie zawracanie na Placu Zawiszy. Utrudnienia zakończą się w niedzielę późnym wieczorem.

Znacznie dłużej potrwają prace na rondzie Dmowskiego. Tam zamknięte zostaną przejazdy przez torowisko na osi ulicy Marszałkowskiej. Kierowcy jadący z północy lub południa miasta nie przejadą na wprost i będą zmuszeni skręcać w Aleje Jerozolimskie. Dla ułatwienia ruchu przygotowano tymczasowe zawrotki po obu stronach ronda.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Największe zmiany odczują jednak pasażerowie komunikacji miejskiej. W weekend tramwaje nie będą kursowały ulicami Marszałkowską i Andersa na odcinku od Placu Zbawiciela do ulicy Stawki. Zawieszone zostaną linie 15, 16 i 18, a kilka innych pojedzie trasami objazdowymi przez Aleję Niepodległości, Chałubińskiego oraz Aleję Jana Pawła II.

Powodem jest przygotowanie do wymiany tzw. krzyżownicy tramwajowej na rondzie Dmowskiego, czyli jednego z najważniejszych elementów infrastruktury torowej w centrum Warszawy. Sama wymiana została zaplanowana na lipiec, ale już teraz konieczne są prace przygotowawcze.

Kulisy wielkiej obławy w Al. Jerozolimskich. Dramatyczny pościg za złodziejami samochodów
Sonda
Czy remonty ulic w Warszawie działają Wam na nerwy?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RONDO DMOWSKIEGO