Wielki remont w centrum Warszawy! Kierowcy się wściekną! Dwa ronda zamknięte

Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich

Od końca maja trwa jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji tramwajowych w stolicy. Prace obejmują około 6 kilometrów pojedynczego toru wzdłuż Alej Jerozolimskich: od Placu Starynkiewicza do ronda de Gaulle’a, a częściowo również na wiadukcie Mostu Poniatowskiego. Wymieniane są szyny, modernizowana jest zabudowa torowiska, a także nawierzchnia przystanków.

Teraz remont wkracza w kolejny, bardziej odczuwalny dla mieszkańców etap. Ekipy rozpoczną przebudowę przejazdów przez torowisko. Na pierwszy ogień idą dwa kluczowe punkty w centrum miasta: rondo Czterdziestolatka oraz rondo Dmowskiego.

Utrudnienia na rondzie Czterdziestolatka i rondzie Dmowskiego

Najkrócej, ale bardzo intensywnie, potrwają roboty na rondzie Czterdziestolatka. Od nocy z piątku na sobotę kierowcy jadący Aleją Jana Pawła II nie przejadą przez torowisko w kierunku ulicy Chałubińskiego. Możliwy będzie jedynie skręt w prawo w Aleje Jerozolimskie, a następnie zawracanie na Placu Zawiszy. Utrudnienia zakończą się w niedzielę późnym wieczorem.

Znacznie dłużej potrwają prace na rondzie Dmowskiego. Tam zamknięte zostaną przejazdy przez torowisko na osi ulicy Marszałkowskiej. Kierowcy jadący z północy lub południa miasta nie przejadą na wprost i będą zmuszeni skręcać w Aleje Jerozolimskie. Dla ułatwienia ruchu przygotowano tymczasowe zawrotki po obu stronach ronda.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Największe zmiany odczują jednak pasażerowie komunikacji miejskiej. W weekend tramwaje nie będą kursowały ulicami Marszałkowską i Andersa na odcinku od Placu Zbawiciela do ulicy Stawki. Zawieszone zostaną linie 15, 16 i 18, a kilka innych pojedzie trasami objazdowymi przez Aleję Niepodległości, Chałubińskiego oraz Aleję Jana Pawła II.

Powodem jest przygotowanie do wymiany tzw. krzyżownicy tramwajowej na rondzie Dmowskiego, czyli jednego z najważniejszych elementów infrastruktury torowej w centrum Warszawy. Sama wymiana została zaplanowana na lipiec, ale już teraz konieczne są prace przygotowawcze.

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