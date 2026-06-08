Koniec z betonozą na rondzie de Gaulle'a. Palma w Warszawie zyska tropikalne otoczenie

Nowe oblicze ronda de Gaulle’a w Warszawie

Na początku czerwca stołeczny Zarząd Dróg Miejskich (ZDM) poinformował o uruchomieniu procedury przetargowej, której celem jest skucie twardej nawierzchni na wyspie centralnej ronda de Gaulle’a. Oznacza to, że bezpośrednie sąsiedztwo ikonicznej warszawskiej palmy w Alejach Jerozolimskich mocno się zmieni, a miejska betonoza ustąpi miejsca żywym roślinom.

Urzędnicy narzucili bardzo szybkie tempo realizacji inwestycji. Wykonawcy mają czas na składanie ofert jedynie do połowy czerwca, natomiast zwycięzca przetargu będzie musiał sfinalizować całą przebudowę jeszcze w bieżącym roku.

Koncepcja metamorfozy ronda opiera się na spójnej, egzotycznej wizji, nawiązującej bezpośrednio do charakterystycznego drzewa. Drogowcy planują uformowanie niewielkich wzniesień, które zostaną gęsto obsadzone ostnicą oraz werbeną, dzięki czemu teren ma przypominać archipelag tropikalnych wysp.

Projektanci nie zapomnieli również o elemencie wodnym. Pozostała część uwolnionego od betonu placu zyska nasadzenia z kocimiętki i szałwii, których niebieskawe barwy będą stanowić wizualną imitację oceanu. W sumie usuniętych zostanie blisko 500 metrów kwadratowych utwardzonej powierzchni. Ich miejsce zajmie imponująca liczba około 7000 sztuk bylin i roślin cebulowych.

Poza wyspami, oceanem i samą palmą, projekt zakłada również praktyczne rozwiązania infrastrukturalne. W obrębie wyspy centralnej wyznaczona zostanie specjalna zatoka postojowa, przeznaczona wyłącznie do użytku służb porządkowych, na przykład dla policyjnych radiowozów podczas prowadzonych interwencji.

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Zieleń wypiera beton w centrum Warszawy

Włodarze stolicy regularnie podkreślają, że usuwanie nieprzepuszczalnych nawierzchni to kluczowy element ich polityki kształtowania nowoczesnej przestrzeni publicznej. Z każdym rokiem ubywa zabetonowanych fragmentów warszawskich ulic, a w zamian pojawia się zróżnicowana roślinność. Wprowadzanie do miasta drzew, krzewów i bylin nie tylko daje cień, ale też skutecznie izoluje przechodniów od zanieczyszczeń i drogowego hałasu, wspierając jednocześnie retencję wód opadowych i łagodząc uciążliwe zjawisko miejskich wysp ciepła.

Działania polegające na rozbetonowywaniu miasta są wyraźnie widoczne w inwestycjach realizowanych pod szyldem Nowego Centrum Warszawy. Dobrym przykładem jest udostępniony mieszkańcom w ubiegłym roku plac Centralny, który błyskawicznie zyskał popularność jako przestrzeń do odpoczynku i rekreacji. Równolegle na ukończeniu są prace związane z rewitalizacją rejonu ulic Zgoda i Złotej, gdzie elementom zielonym również nadano absolutny priorytet.