23-letni Kacper zginął w tragicznym wypadku motocyklowym. „Odszedł na początku swojej życiowej i mundurowej drogi”

Piaseczno. Tragiczny wypadek młodego motocyklisty. Zginął na miejscu

Wracamy do tragicznego wypadku, do którego doszło 29 maja na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Łabędzia w Piasecznie. Niedługo po zdarzeniu w sieci pojawiło się nagranie zarejestrowane przez kamerkę samochodową jednego ze świadków zdarzenia. Widać na nim, jak osobowy Opel stojący na czerwonym świetle na lewym pasie nagle zmienia pas ruchu, próbując zająć ten najbardziej oddalony od niego, służący do jazdy prosto i skrętu w prawo. W połowie drogi w tył samochodu wjeżdża rozpędzony motocykl. Siła uderzenia jest tak ogromna, że młody mężczyzna bezwładnie leci przez samochód! Mimo szybkiej reakcji służb reanimacja młodego motocyklisty nie powiodła się. Zginął na miejscu.

Prokuratura bada sprawę

Jak się okazało, w tragicznym wypadku zginął młody policjant. Doniesienia te oficjalnie potwierdziła Komenda Stołeczna Policji. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tragedii na skrzyżowaniu w Piasecznie będą wyjaśniane.

Akademia Sztuki Wojennej żegna zmarłego studenta

Kilka dni po wypadku Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym pięknymi słowami żegna zmarłego studenta.

„Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznym wypadku motocyklowym, w którym zginął nasz Student Kacper Mierzejewski. Odszedł od nas młody człowiek na początku swojej życiowej i mundurowej drogi. W tych trudnych chwilach łączymy się w bólu i żałobie z Rodziną, Bliskimi oraz Przyjaciółmi zmarłego, składając im najszczersze wyrazy współczucia” – czytamy.

Pod wpisem nie brakuje wypełnionych smutkiem komentarzy. Oto kilka z nich:

„Nasz Kacperek ❤️ właśnie takiego cię zapamiętam zawsze uśmiechnięty i serdeczny dla innych”

„Wyrazy współczucia dla całej Rodziny. Niech Kacper odpoczywa w pokoju”

„Aż ciarki przeszły i mi osobiście łzy spływają do oczu.. Śpij.. sobie śpij, spokojnie”

Ostatnie pożegnanie zmarłego policjanta

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII przekazała informacje o dacie ostatniego pożegnania zmarłego policjanta.

„Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 29 maja 2026 roku zginął tragicznie nasz kolega, Ś.p. Kacper Mierzejewski. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 11 czerwca 2026 roku o godz. 13.00 w Kościele Garnizonowym przy Al. Gen. Chruściela 103 w Rembertowie, a następnie na Cmentarzu przy ulicy Grzybowej w Rembertowie” - podali funkcjonariusze w oficjalnym komunikacie.

i Autor: KRP VII – Praga Południe, Rembertów, Wawer, Wesoła/ Materiały prasowe

9