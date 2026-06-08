Pruszków wstrzymał oddech! Niebezpieczne znalezisko sparaliżowało część miasta

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-06-08 10:30

Poważna akcja służb w Pruszkowie. Przy ulicy Ołówkowej 3/5 odnaleziono przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. Na miejscu przez kilka godzin działały wszystkie służby − od straży miejskiej, przez policję i straż pożarną, aż po policyjnych saperów z Warszawy. Okolica została całkowicie odcięta.

Niebezpieczne znalezisko w Pruszkowie na ulicy Ołówkowej

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór (7 czerwca) przy ul. Ołówkowej w Pruszkowie. W rejonie numeru 3/5 osoby przebywające w kryzysie bezdomności natknęły się na niebezpiecznie wyglądający przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. O znalezisku natychmiast poinformowali odpowiednie służby.

Na miejsce jako pierwsi dotarli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie, którzy szybko ocenili potencjalne zagrożenie i podjęli decyzję o natychmiastowym zabezpieczeniu terenu. Ulica została odgrodzona, a dostęp do rejonu znaleziska całkowicie ograniczony.

W krótkim czasie do działań dołączyły kolejne służby: policja oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. W rejonie interwencji pojawił się również zespół ratownictwa medycznego, który pozostawał w gotowości na wypadek ewentualnego zagrożenia życia lub zdrowia.

Interwencja saperów. Zabezpieczenie pocisku artyleryjskiego

Ze względu na charakter zgłoszenia i ryzyko związane z możliwą obecnością niewybuchu, podjęto również decyzję o wezwaniu specjalistycznych pirotechników. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, którzy zajmują się neutralizacją i zabezpieczaniem tego typu znalezisk.

Cały rejon ulicy Ołówkowej 3/5 został całkowicie wyłączony z ruchu. Zarówno piesi, jak i kierowcy nie mogli poruszać się w pobliżu miejsca interwencji. Funkcjonariusze skrupulatnie wyznaczyli strefę bezpieczeństwa, dbając o to, aby nikt postronny nie zbliżył się do potencjalnie niebezpiecznego przedmiotu.

Na miejscu przez kilka godzin trwały intensywne działania służb. Pirotechnicy dokładnie sprawdzili znalezisko i przeprowadzili procedury zabezpieczające. Każdy etap akcji odbywał się w ścisłej współpracy wszystkich obecnych formacji.

Po zakończeniu działań przedmiot został podjęty i zabezpieczony przez saperów. Jak przekazano, wszystkie czynności zakończono około godziny 23, po czym możliwe było stopniowe przywracanie ruchu w rejonie ulicy Ołówkowej.

Akcja policyjnych saperów w Pruszkowie przy ul.Ołówkowej.
Galeria zdjęć 8
Akcja CBŚP w Jankach
Sonda
Widziałeś kiedyś przy pracy sapera?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIEWYBUCH W WARSZAWIE
NIEWYBUCH
NIEWYBUCH Z II WOJNY ŚWIATOWEJ
NIEWYBUCHY