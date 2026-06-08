Pruszków wstrzymał oddech! Niebezpieczne znalezisko sparaliżowało część miasta

Niebezpieczne znalezisko w Pruszkowie na ulicy Ołówkowej

Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór (7 czerwca) przy ul. Ołówkowej w Pruszkowie. W rejonie numeru 3/5 osoby przebywające w kryzysie bezdomności natknęły się na niebezpiecznie wyglądający przedmiot przypominający pocisk artyleryjski. O znalezisku natychmiast poinformowali odpowiednie służby.

Na miejsce jako pierwsi dotarli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pruszkowie, którzy szybko ocenili potencjalne zagrożenie i podjęli decyzję o natychmiastowym zabezpieczeniu terenu. Ulica została odgrodzona, a dostęp do rejonu znaleziska całkowicie ograniczony.

W krótkim czasie do działań dołączyły kolejne służby: policja oraz strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. W rejonie interwencji pojawił się również zespół ratownictwa medycznego, który pozostawał w gotowości na wypadek ewentualnego zagrożenia życia lub zdrowia.

Interwencja saperów. Zabezpieczenie pocisku artyleryjskiego

Ze względu na charakter zgłoszenia i ryzyko związane z możliwą obecnością niewybuchu, podjęto również decyzję o wezwaniu specjalistycznych pirotechników. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, którzy zajmują się neutralizacją i zabezpieczaniem tego typu znalezisk.

Cały rejon ulicy Ołówkowej 3/5 został całkowicie wyłączony z ruchu. Zarówno piesi, jak i kierowcy nie mogli poruszać się w pobliżu miejsca interwencji. Funkcjonariusze skrupulatnie wyznaczyli strefę bezpieczeństwa, dbając o to, aby nikt postronny nie zbliżył się do potencjalnie niebezpiecznego przedmiotu.

Na miejscu przez kilka godzin trwały intensywne działania służb. Pirotechnicy dokładnie sprawdzili znalezisko i przeprowadzili procedury zabezpieczające. Każdy etap akcji odbywał się w ścisłej współpracy wszystkich obecnych formacji.

Po zakończeniu działań przedmiot został podjęty i zabezpieczony przez saperów. Jak przekazano, wszystkie czynności zakończono około godziny 23, po czym możliwe było stopniowe przywracanie ruchu w rejonie ulicy Ołówkowej.

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