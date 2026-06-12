Berlin może pozazdrościć? Warszawa Wschodnia przejdzie gigantyczną metamorfozę!

Każdego dnia przez Warszawę Wschodnią przejeżdża niemal 1000 pociągów. To jeden z najbardziej obciążonych punktów kolejowych w Polsce. Teraz ma się to zmienić.

Jak poinformowała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK S.A., modernizacja obejmie przebudowę siedmiu peronów na Warszawie Wschodniej oraz przystanku Warszawa Stadion. Wszystkie perony zostaną zadaszone, wyrównane i dostosowane do nowoczesnych standardów. Pojawią się windy, schody ruchome oraz nowy system informacji pasażerskiej z elektronicznymi tablicami i nagłośnieniem.

Jedną z kluczowych zmian będzie przebudowa przejść podziemnych. Istniejące tunele zostaną połączone, a pod peronem 6 powstanie nowy łącznik ułatwiający poruszanie się po całej stacji. Dodatkowo zaplanowano nowe dojścia na perony oraz liczne windy.

Ogromną zmianą będzie także budowa nowego tunelu pieszo-rowerowego, który połączy Pragę Północ z Pragą Południe w rejonie ulic Kijowskiej i Żupniczej. To inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od lat!

Zmiany obejmą również Warszawę Stadion. Tam powstanie dodatkowy peron oraz nowy łącznik z metrem Stadion Narodowy. Dzięki temu pasażerowie będą mogli przesiąść się z pociągu do metra bez wychodzenia na zewnątrz.

Nie zabraknie też dużych zmian „od zaplecza”. Powstanie nowa estakada kolejowa o długości ponad 1,6 km, która usprawni ruch w kierunku Gdańska, Olsztyna i Legionowa. Przebudowane zostaną także wiadukty nad ulicami Targową, Siwca i Zamoyskiego, a cały system sterowania ruchem zostanie unowocześniony.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaznaczył, że to projekt, który zmieni nie tylko samą stację, ale też komunikację w całej Pradze: zarówno Północ, jak i Południe.

Jak słyszymy, prace będą prowadzone etapami, żeby ograniczyć chaos na kolei. Część pociągów zostanie skierowana na inne stacje, a część będzie kursować zmienionymi trasami.

Całość inwestycji ma być skoordynowana z innymi pracami w Warszawie, w tym przygotowaniami do przyszłej modernizacji linii średnicowej. Jak zapowiada PKP PLK, to dopiero początek większej rewolucji w stolicy.

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