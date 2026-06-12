„Prawie Kino Letnie” powraca! Zobacz kultowe hity za darmo w Ogrodzie BUW

Prawie Kino Letnie powraca. Co to za wydarzenie?

Od 2014 roku Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na plenerowy przegląd filmowy znany jako Prawie Kino Letnie, który był zawieszony jedynie w czasie pandemii. Podczas dwóch czerwcowych wieczorów Ogród Biblioteki Uniwersyteckiej zmienia się w wielką salę kinową pod chmurką, przyciągając tłumy dzięki brakowi opłat za wstęp.

Warto dodać, że każda edycja tego cyklu skupia się wokół konkretnego tematu przewodniego, co nadaje wydarzeniu unikalny klimat. Organizatorzy podkreślają, że poprzednie lata gromadziły setki widzów, a w 2026 roku mają nadzieję na jeszcze wyższą frekwencję dzięki motywowi „W blasku wspomnień”.

Jubileusz Prawie Kina Letniego. Kiedy odbędą się seanse?

W tym roku Prawie Kino Letnie obchodzi swoje 10. urodziny. Właśnie z tej okazji wybrano hasło „W blasku wspomnień”, które ma budzić nostalgię i przenosić widzów do czasów dzieciństwa. Na ekranie pojawią się produkcje wywołujące mocne emocje, umożliwiając uczestnikom sentymentalną wędrówkę, a w programie znajdą się powszechnie znane przeboje filmowe.

„Mamma Mia!”

„Dirty Dancing”

„Dzień świra”

„Duma i uprzedzenie” z 2005 roku

Tegoroczne pokazy w ramach Prawie Kina Letniego zaplanowano na 27 i 28 czerwca. Zgodnie z planem, każdego wieczoru widzowie zobaczą po dwa filmy.

Należy podkreślić, że to wydarzenie to coś więcej niż tylko seanse pod gołym niebem.

Przygotowany harmonogram obejmuje trzy kluczowe elementy:

Prelekcje i warsztaty - rozmowy z fachowcami i twórcami o kinowej nostalgii, kulturze oraz emocjach

- rozmowy z fachowcami i twórcami o kinowej nostalgii, kulturze oraz emocjach Seanse filmowe - projekcje tytułów związanych z motywem przewodnim, zlokalizowane w malowniczych Ogrodach BUW

- projekcje tytułów związanych z motywem przewodnim, zlokalizowane w malowniczych Ogrodach BUW Atrakcje dodatkowe - przestrzenie do relaksu, liczne konkursy oraz specjalne dekoracje budujące niezwykły klimat imprezy

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