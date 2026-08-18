Zamiast na studniówkę, pieniądze poszły do kieszeni. Matka maturzysty z zarzutami

Pieniądze na studniówkę zniknęły. Matka maturzysty stanie przed sądem

Sprawa dotyczy pieniędzy zebranych na organizację balu studniówkowego uczniów klas V „BT” i V „PTH” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie w powiecie ostrowskim.

Według śledczych Agnieszka M., matka jednego z maturzystów, miała w okresie od 30 września 2025 roku do 17 stycznia 2026 roku przywłaszczyć powierzone jej pieniądze. Chodzi o ponad 30 tys. zł. Środki miały zostać przeznaczone na finansowanie studniówki. Pokrzywdzonych w tej sprawie zostało 47 osób.

Jak przekazała w rozmowie z reporterem „Super Expressu” prok. Elżbieta Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, akt oskarżenia został już skierowany do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Zdaniem prokuratorów oskarżona miała działać w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru. Zarzucono jej czyn z art. 284 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 12 par. 1 kodeksu karnego, czyli przywłaszczenie powierzonego mienia.

Sprawa jest szczególnie bulwersująca, bo Agnieszka M. była matką jednego z uczestników balu studniówkowego. To właśnie jej powierzono pieniądze na organizację wydarzenia, które dla maturzystów miało być symbolicznym rozpoczęciem odliczania do egzaminu dojrzałości.

Czytaj także: Czy wrócą jeszcze upały? Prognozy IMGW pokazują to jasno!

Kobieta przyznała się do winy

Według informacji przekazanych przez rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbietę Edytę Łukasiewicz, kobieta podczas przesłuchania przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła wyjaśnienia.

Za zarzucane przestępstwo Agnieszce M. grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. O jej dalszym losie zdecyduje teraz sąd.

Sama studniówka, mimo licznych problemów, szczęśliwie odbyła się 17 stycznia 2026 r.

Studniówka II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie