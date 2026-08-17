Czy SOR zatopi Trzaskowskiego? Trwa zbieranie podpisów pod referendum

Izabela Kraj
Izabela Kraj
Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-08-17 13:13

Zbiórka podpisów w sprawie referendum o odwołaniu prezydenta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy nabiera tempa. Jak słyszymy nieoficjalnie, radni Koalicji Obywatelskiej co kilka dni pytają AI o oszacowanie ryzyka powodzenia tego projektu.

Trzaskowski odwołuje urlop, bo boi się referendum?

Co AI sądzi o powodzeniu myśli zbierana podpisów w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta Warszawy? „Prawdopodobieństwo zależy od tego, jak szybko będzie spadało albo rosło tempo zbiórki.” – zastrzega na wstępie AI. Na razie, jak informuje SOR – Stołeczna Operacja Referendalna - od 30 lipca do ubiegłego tygodnia zebrano 27,5 tys. podpisów. Formalnie zbiórka trwa do 28 września – 60 dni od zarejestrowania komitetu referendalnego i wniosku.

To oznacza, że dotąd średnio zbierano 2290 podpisów dziennie. Jeżeli takie tempo utrzymałoby się, to pod koniec września byłoby ok. 137 400 podpisów. Potrzeba minimum 132 tys. - ale podpisów ważnych. Zawsze przy takich akcjach sporo zostaje odrzuconych, a więc realnie trzeba byłoby zebrać 150 -160 tys. podpisów.

A to oznacza, że wolontariusze działający w ramach SOR musieliby zwiększyć wydajność do 111 proc. – liczymy. Może to być trudne, bo pierwsze dni zbiórki przypadły na obchody Powstania Warszawskiego – to nieco zwiększyło frekwencję, teraz wolontariusze stawiają stoliki przy kościołach i w najbardziej ruchliwych punktach miasta. Ale, jak obserwujemy, tłumów nie ma. AI szacuje szanse powodzenia akcji referendalnej na 20-30 proc.

Głosy stołecznych polityków o akcji referendum. Zdania są podzielone 

Czy to znaczy, że Rafał Trzaskowski i radni Koalicji Obywatelskiej mogą już otwierać szampana? - Nikt się nie odważy. Przygotowujemy się na najgorszy scenariusz – słyszymy w ratuszu. Prezydent Trzaskowski miał iść na urlop, ale wziął zaledwie kilka dni wolnych, z reszty wakacji w związku z aferą w Szpitalu Południowym, groźbą referendum i obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego - zrezygnował.

- Niestety obawiam się, że organizatorzy zbiorą wymaganą liczbę podpisów – ocenia szef klubu KO w Radzie Warszawy Jarosław Szostakowski.

Szefowa klubu Lewicy ma wątpliwości. – My się na pewno nie włączymy. To prawicowa inicjatywa, której prawdziwym celem jest wzbudzenie fermentu przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, a nie sama krytyka rządów Trzaskowskiego – stwierdza Agata Diduszko-Zyglewska.

A PiS? Czy na ostatniej prostej włączy się w zbiórkę, tak jak to było w Krakowie? - Obserwujemy i kibicujemy. A wielu naszych szeregowych członków już wspiera zbiórkę podpisów - mówi nam szef warszawskiego PiS Sebastian Kaleta. 

Rafał Trzaskowski
Galeria zdjęć 32
Rafał Trzaskowski odpowiada na pytania dziennikarzy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

REFERENDUM