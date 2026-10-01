Dziadek znalazł nieprzytomnego wnuka. 15-latek nie żyje

15-latka znalazł jego dziadek i rozpoczął reanimację.

Na miejsce ruszyli strażacy, ratownicy, policjanci i śmigłowiec LPR.

Prokurator zdecydował o zabezpieczeniu ciała nastolatka do sekcji.

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Dziadek znalazł nieprzytomnego wnuka

Było około godz. 22, gdy służby dostały dramatyczne zgłoszenie z ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim. W jednym z mieszkań pomocy potrzebował 15-letni chłopiec, który nagle przestał oddychać i doszło u niego do zatrzymania krążenia. Nastolatka znalazł jego dziadek. Mężczyzna natychmiast rozpoczął resuscytację i próbował ratować wnuka jeszcze przed przyjazdem służb.

Na miejscu wylądował śmigłowiec LPR

Do mieszkania skierowano dwa zastępy straży pożarnej: z JRG Nowy Dwór Mazowiecki oraz OSP Nowy Dwór Mazowiecki. Na miejsce przyjechał również zespół ratownictwa medycznego i policja. Wezwano także Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Strażacy przejęli działania ratunkowe od dziadka, a następnie do akcji wkroczyli ratownicy medyczni. Podczas reanimacji wykorzystano defibrylator. Śmigłowiec LPR wylądował w pobliżu budynku. Mimo prowadzonej przez służby walki o życie 15-latka nie udało się go uratować. Lekarz stwierdził zgon. Akcja zakończyła się około godz. 23:30.

Prokuratura zabezpieczyła ciało

Policjanci ustalają teraz, dlaczego doszło do tragedii. - Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 23. Niestety, 15-latek nie żył. Zgodnie z decyzją prokuratora ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok - przekazała asp. szt. Katarzyna Trąbińska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności i przyczynę śmierci nastolatka.

Źródło: se.pl, Miejski Reporter