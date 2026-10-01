Kierowców w Warszawie czeka trudny weekend, bo drogowcy zamykają ważną trasę na 55 godzin

Kiedy drogowcy zamkną Aleję Stanów Zjednoczonych?

Prace przygotowawcze, obejmujące wymianę krawężników i układanie podbudowy bitumicznej, trwały w tym rejonie od połowy września. Teraz przyszedł czas na ułożenie ostatniej, ścieralnej warstwy asfaltu. Zamknięcie obu jezdni Alei Stanów Zjednoczonych nastąpi w piątek, 2 października o godzinie 22:00. Urzędnicy zapowiadają szybkie tempo prac, dzięki czemu nowa nawierzchnia ma być gotowa po dokładnie 55 godzinach. Kierowcy pojadą wyremontowaną trasą w poniedziałek, 5 października od godziny 5:00 rano, czyli tuż przed porannym szczytem komunikacyjnym.

Zalecane objazdy dla kierowców

Aby uniknąć stania w korkach, warto zapoznać się z trasami alternatywnymi wyznaczonymi przez drogowców. W zależności od kierunku jazdy, zaleca się wybór następujących dróg:

Osoby jadące od strony Rembertowa oraz Wawra powinny skierować się na ulicę Ostrobramską.

powinny skierować się na ulicę Ostrobramską. Dla podróżujących Aleją Stanów Zjednoczonych od strony Saskiej Kępy objazd wytyczono ulicą Ostrobramską lub do ulicy Grenadierów.

objazd wytyczono ulicą Ostrobramską lub do ulicy Grenadierów. Kierowcy chcący ominąć utrudnienia z rejonu ulicy Szaserów mogą skorzystać z trasy prowadzącej przez ulice: Dwernickiego, Podskarbińską i Międzyborską albo alternatywnie przez Wiatraczną, Grochowską i Zamieniecką.

Zmiany w ruchu lokalnym na Grochowie

Prace drogowe wpłyną również bezpośrednio na układ lokalnych uliczek w sąsiedztwie remontowanej arterii. Warto pamiętać o tymczasowych zasadach ruchu, które będą obowiązywać w czasie weekendu:

Ulice Garibaldiego oraz Stocka nadal nie będą miały bezpośredniego połączenia z Aleją Stanów Zjednoczonych.

z Aleją Stanów Zjednoczonych. Na ulicach Garibaldiego i Kirasjerów zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy .

. Ulicą Stocką kierowcy będą mogli dojechać do ulicy Czapelskiej, natomiast wyjazd z Czapelskiej będzie możliwy wyłącznie w kierunku ulicy Majdańskiej.

Jak pojadą autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego?

Zamknięcie tak ważnego odcinka drogi wymusiło wprowadzenie tras objazdowych dla pojazdów komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą linii autobusowych: 141, 143, 188, 521, 523 oraz nocnej N24. Autobusy będą kursować według następującego schematu:

Linie 141 i 143 zostaną skierowane na objazd biegnący ulicami Ostrobramską i Zamieniecką.

zostaną skierowane na objazd biegnący ulicami Ostrobramską i Zamieniecką. Linie 188 i 523 jadące w kierunku pętli PKP Gocławek oraz PKP Olszynka Grochowska pojadą ulicą Grenadierów i Aleją Waszyngtona. W przeciwnym kierunku, do Lotniska Chopina i Starego Bemowa, autobusy te będą kursowały ulicami Grochowską, Międzyborską, Cyraneczki oraz Grenadierów.

jadące w kierunku pętli PKP Gocławek oraz PKP Olszynka Grochowska pojadą ulicą Grenadierów i Aleją Waszyngtona. W przeciwnym kierunku, do Lotniska Chopina i Starego Bemowa, autobusy te będą kursowały ulicami Grochowską, Międzyborską, Cyraneczki oraz Grenadierów. Linie 521 oraz N24 w stronę Dworca Centralnego pojadą od Ronda Wiatraczna przez ulicę Grochowską do Międzyborskiej i dalej Aleją Waszyngtona.

Dokładne rozkłady jazdy oraz szczegółowy opis zmian pasażerowie mogą znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nowy asfalt na Rondzie Wiatraczna

Prace bitumiczne nie ograniczają się jedynie do samej alei. Weekend to także czas na ułożenie ostatniej warstwy asfaltu na Rondzie Wiatraczna. W związku z tym kierowcy muszą pamiętać, że podczas prowadzenia tych robót nadal wyłączone z ruchu pozostaną prawy oraz środkowy pas ronda. Warto zatem zachować szczególną ostrożność i stosować się do tymczasowego oznakowania.