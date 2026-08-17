Załatają dziury na Wiatraku. Duże zmiany w rejonie Ronda Wiatraczna

Popularny "Wiatrak" do remontu

W ubiegłym roku drogowcy wyrównywali al. Waszyngtona i Grochowską. Teraz remont przejdą obie jezdnie al. Stanów Zjednoczonych między ul. Grenadierów a Rondem Wiatraczna. Na samym rondzie oraz na ul. Zakole również pojawi się nowa nawierzchnia i trochę więcej zieleni.

- Wszystkie prace zostaną wykonane w ramach jednej inwestycji, wykona je firma Wegarten, której oferta wyniosła trochę ponad 6,2 mln zł. W poniedziałek, 17 sierpnia zamkniemy ul. Zakole i zwęzimy Grochowską. Kierowcy pojadą objazdami. Autobusy zmienią trasy – poinformował rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Maciej Dziubiński. - Na ul. Zakole wyremontujemy jezdnię, przystanek i chodniki. Na skrzyżowaniu z Wiatraczną wybudujemy wyspę – piesi przejdą tu nowymi przejściami przez Zakole i Wiatraczną. Wokół będzie też więcej zieleni – dodaje rzecznik ZDM.

Zmiany dla pasażerów komunikacji

Od wtorku, 18 sierpnia prace rozpoczną się też w północnej części Ronda Wiatraczna. Jezdnia na Rondzie w stronę Targowej będzie zwężona. Drogowcy zamkną dwa pasy ul. Grochowskiej: prawy i środkowy; kierowcy pojadą jednym – przy torach tramwajowych. Jezdnia zostanie otwarta jeszcze w sierpniu. Prace na chodnikach potrwają dłużej. Trasy zmienią autobusy linii: 123, 173, 188 i 523. Pojadą Grochowską do Podskarbińskiej i do swoich stałych tras: linie 123, 188 i 523 do Dwernickiego, a 173 do Mińskiej.

To wciąż tylko tymczasowy remont ronda w centrum Pragi-Południe. - Z docelową przebudową czekamy na budowę w tym miejscu stacji III linii metra – tłumaczył już kilkakrotnie dyrektor ZDM Łukasz Puchalski. Wtedy rondo w ogóle zniknie! Ma powstać nowy plac miejski i klasyczne skrzyżowanie, a pętla tramwajowa i autobusowa zostaną przesunięte.

Rondo Wiatraczna - tu znajdował się Uniwersam Grochów:

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