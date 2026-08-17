Mordercze bakterie atakują na wakacjach! Uważaj, jeśli masz tatuaż

„Mięsożerne bakterie” coraz bliżej Polski. Wystarczy mała rana lub tatuaż, by przecinkowce mogły zabić

Śmiertelnie niebezpieczne bakterie atakują w Europie! Bakterie Vibrio vulnificus żyją przede wszystkim w ciepłej wodzie morskiej i słonawej. Najłatwiej rozwijają się latem, gdy temperatura wody rośnie. Do zakażenia może dojść podczas kąpieli, jeśli człowiek ma otwartą ranę, zadrapanie, świeży tatuaż albo piercing. Szczególną ostrożność powinni zachować turyści wypoczywający na południu Europy - alarmują światowe media, w tym MeteoWeb czy Kronen Zeitung. Bakterie z rodzaju Vibrio od lat wykrywane są m.in. u wybrzeży Włoch. Wraz z coraz cieplejszymi latami warunki do ich rozwoju stają się lepsze.

Jakie są objawy zakażenia? Zaczyna się niewinnie, ale bakteria może doprowadzić do amputacji lub śmierci

Zakażenie może zacząć się od zaczerwienienia, bólu, obrzęku i gorączki. W ciężkich przypadkach bakterie uszkadzają tkanki znajdujące się pod skórą. Może dojść do martwiczego zapalenia powięzi, sepsy, a nawet konieczności amputacji. Choroba może rozwijać się bardzo szybko. Do zakażenia może dojść również po zjedzeniu surowych albo niedogotowanych owoców morza, szczególnie ostryg. Dlatego lekarze radzą, by osoby z ranami nie wchodziły do ciepłej wody morskiej, a skaleczenia dokładnie zakrywały wodoodpornym opatrunkiem. Najbardziej narażone na ciężki przebieg zakażenia są osoby starsze, z osłabioną odpornością, cukrzycą, chorobami wątroby czy nowotworami.

Problem jest szczególnie widoczny w USA. W Luizjanie odnotowano w tym roku dziewięć zakażeń i pięć zgonów, a na Florydzie 14 przypadków i dwa zgony. Jak wskazują eksperci, wraz ze wzrostem temperatury mórz bakterie pojawiają się także coraz dalej na północ.

W Europie zakażenia notowano dotąd głównie w rejonie Bałtyku, ale coraz cieplejsze Morze Śródziemne również staje się dla Vibrio dobrym środowiskiem. Samo zakażenie nadal jest rzadkie, jednak lekarze podkreślają, że może mieć bardzo ciężki przebieg, dlatego nawet niewielkiej rany po kąpieli w morzu nie należy lekceważyć.

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Infectious disease expert Dr. William Schaffner warns that Vibrio vulnificus, a potentially deadly bacteria found in warm brackish water, is appearing farther up the East Coast. Schaffner joins @HenaDoba to explain how infections occur through cuts and wounds. MORE:… pic.twitter.com/r7zrRAKIKw— NewsNation (@NewsNation) August 11, 2026

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