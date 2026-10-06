"Ranczo" nie skończy się na 11. sezonie?! Jest zapowiedź nowych odcinków. "Złotej kury się nie wycina"

"Ranczo" wraca z nowym sezonem. Kiedy premiera?

Mało który polski serial cieszył się tak ogromną popularnością jak "Ranczo". Doczekał się dziesięciu sezonów, a ostatni został wyemitowany w 2016 roku. Co pewien czas wracały plotki o kontynuacji. Kilka miesięcy temu potwierdzono, że powstanie kolejna część. Ta wiadomość ucieszyła fanów produkcji.

9 czerwca rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków. Na plan powróciła niemal cała obsada aktorska oraz ekipa filmowa z reżyserem Wojciechem Adamczykiem. Z kolei scenariusz stworzył przed lat nieżyjący już Andrzej Grembowicz, główny scenarzysta "Rancza". Nad jego odświeżoną wersją pracował jego syn, Marcin Grembowicz.

Na plan wróciła niemal cała oryginalna ekipa. Gwiazdy serialu chętnie dzieliły się relacjami z pracy. W nocy z 19 na 20 sierpnia zakończono zdjęcia. Premiera długo wyczekiwanego finału odbędzie się w niedzielę, 6 grudnia.

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"Ranczo" nie skończy się na 11. sezonie? Są ambitne plany!

Jedenasty sezon "Rancza" składa się z sześciu odcinków i ma ostatecznie zamknąć wszystkie wątki. Jednak, jak się okazuje, może to być nie zakończenie, a nowy rozdział! Podczas poniedziałkowej konferencji ATM Grupy, studia odpowiadającego za produkcję serialu, prezes Przemysław Kmiotek stwierdził, że są gotowi na nowe odcinki.

Ta seria zamyka w jakiś sposób historię brutalnie przerwaną parę lat temu przez zarządzających publicznym nadawcą. Natomiast tutaj spinamy jakąś historię i jest to otwarcie również dla kolejnych serii - cytuje słowa prezesa "Presserwis".

Następnie dodał, że w planach jest realizacja dwóch trzynastoodcinkowych sezonów. Przemysław Kmiotek wyraził nadzieję, że trafią one na ekrany w 2027 i 2028 roku. Producent serialu, Studio A, ma być gotowe do podjęcia prac i zaangażowania nowych scenarzystów. Wszystko zależy jednak od Telewizji Polskiej.

Jeszcze musimy od publicznego nadawcy dostać ostatecznie zielona światło na to, że chcą w to wchodzić - dodał prezes Kmiotek.

Na koniec stwierdził, że po niewątpliwym sukcesie nadchodzącego sezonu "Rancza", TVP nie będzie miała wyjścia. Wszak "złotej kury się tam nie wycina".

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