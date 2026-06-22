Aż dziewięć nowych aktorek dołączyło do "Rancza"! Pojawią się znane bliźniaczki. Kogo zagrają?

"Ranczo. Zemsta Wiedźm": Aż dziewięć nowych aktorek na planie

"Ranczo" to jedna z najbardziej kultowych produkcji TVP. Początkowo chyba nikt nie wierzył, że serial życiu na polskiej wsi odniesie aż tak wielki sukces. Jednak już po pierwszych odcinkach okazało się, że Polacy pokochali mieszkańców Wilkowyj oraz uroczej Amerykanki Lucy. W sumie powstało dziesięć sezonów, a ostatni odcinek wyemitowano pod koniec listopada 2016 roku. Od tamtej pory co chwilę powracały plotki o powstaniu kontynuacji uwielbianego serialu.

Andrzej Grembowicz, zmarły w 2018 roku główny scenarzysta kultowej produkcji, już przed laty stworzył scenariusz do kontynuacji. Informacje o produkcji "Ranczo. Zemsta wiedźm" regularnie pojawiała się w mediach. Jednak wydawało się, że śmierć Pawła Królikowskiego i Franciszka Pieczki na zawsze przekreśliła te plany.

W 2024 roku twórcy "Rancza" na nowo rozbudzili nadzieje fanów, a pod koniec ubiegłego roku oficjalnie potwierdzono, że serial wróci na antenę. Jedenasty sezon składać się będzie z sześciu odcinków, które mają na dobre domknąć wszystkie wątki. Pod koniec maja część obsady spotkała się na pierwszym wspólnym czytaniu scenariusza, a 9 czerwca ekipa weszła na plan filmowy.

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Andrzej Grembowicz broni nowego "Rancza"

Kulisy produkcji odsłania na swoim Facebooku Wojciech Adamczyk, reżyser "Rancza". To właśnie on pokazał zdjęcia aż dziewięciu nowych aktorek, które dołączyły do obsady. Są to legendarna Dorota Stalińska, Joanna Stanecka, Anna Sroka-Hryń, Kalina Poks, siostry Karolina i Paulina Chapko, Katarzyna Maciąg, Magdalena Wróbel oraz Monika Pawlicka.

Przy okazji zdradził, kogo zagrają. Okazuje się, że są to tytułowe wiedźmy.

Wiedźmy z Lucy i Babką! - napisał pod wspólnym zdjęciem aktorek z Grażyną Zielińską i Ilona Ostrowską.

Reżyser wdał się rownież w dyskusję z internautami, którym nie podoba się pomysł zatrudnianiu kolejnych nowych twarzy. Mieli oni bowiem nadzieję, że serial skupi się na ich ulubieńcach. Z kolei w niedzielę w nocy wrzucił krótki, ale bardzo wymowny wpis:

Drodzy Ranczersi! Wśród tysięcy postów i komentarzy dotyczących "Rancza 11" kilkadziesiąt osób napisało, że. "reżyser wie, co robi". Tak jak oni "dajcie szansę"! Naprawdę sądzicie, że mordowałbym ukochane dziecko? - napisał.

Wielbicielom serialu pozostaje więc nic innego niż zaufać wizji reżysera oraz scenarzysty.

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