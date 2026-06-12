Ultranowoczesne F-35 na polskim niebie. Przeleciały nad największymi miastami

Myśliwce F-35 i F-16 przeleciały nad Warszawą, Gdańskiem, Krakowem i Łodzią

Zgromadzeni nad śródmiejskim odcinkiem Wisły mieszkańcy stolicy obserwowali niezwykły pokaz lotniczy. W piątek, 12 czerwca około godziny 10:10 na warszawskim niebie pojawiła się eskadra złożona z czterech wojskowych maszyn, w tym dwóch myśliwców F-35 oraz dwóch F-16. Piloci brali udział w specjalnym wydarzeniu, które zorganizowano pod hasłem „Powitanie z Polską”.

Trasa przelotu objęła kilka największych aglomeracji, a wszystko rozpoczęło się nad Gdańskiem, gdzie samoloty zaprezentowały się między innymi nad Westerplatte. Zaledwie dwadzieścia pięć minut później maszyny pojawiły się w Warszawie, a tłumy zgromadzone na wysokości Cytadeli Warszawskiej mogły podziwiać je w pełnej krasie. Następnie eskadra skierowała się na południe i około godziny 10:35 formacja zameldowała się w Krakowie, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Wzgórza Wawelskiego.

Ostatnim etapem podróży był powrót do bazy, przy czym lotnicy zaprezentowali się jeszcze mieszkańcom Łodzi przed lądowaniem w Łasku w województwie łódzkim.

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Pierwsze myśliwce F-35 w polskiej armii. Kontrakt za miliardy dolarów

Piątkowy pokaz bezpośrednio wiąże się z historycznym momentem dla Sił Zbrojnych RP, które znajdują się w trakcie wdrażania tych supernowoczesnych samolotów do regularnej służby. Zaledwie w maju tego roku do naszego kraju dotarły pierwsze trzy egzemplarze tej maszyny.

Warto przypomnieć, że debiutancka maszyna wyprodukowana specjalnie dla Polski wykonała swój pierwszy lot w grudniu 2024 roku. Z kolei w maju 2025 roku zakończyło się szkolenie pierwszych dwóch polskich pilotów, którzy będą na co dzień operować na tym sprzęcie.

Supernowoczesne samoloty, które w naszym lotnictwie otrzymały oficjalną nazwę „Husarze”, stacjonują obecnie na terenie 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.

Pozyskanie tych maszyn sprawia, że Polska dołącza do wąskiego grona dwudziestu państw dysponujących tak zaawansowanym sprzętem, stając się zarazem liderem na wschodniej flance NATO. Rządowy kontrakt opiewający na 4,6 miliarda dolarów zakłada, że do 2029 roku nasza armia będzie posiadała łącznie 32 takie wielozadaniowe myśliwce wraz z niezbędnym zapleczem logistycznym i szkoleniowym. Specjaliści od spraw wojskowości nie mają wątpliwości, że zakup ten fundamentalnie podnosi potencjał obronny całego sojuszu w naszym regionie.

Gen. Nowak: F-35 to wyzwanie dla całej armii