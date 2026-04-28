Seniorzy zwiedzali Warszawę, nagle znaleźli się w potrzasku! „Będą mieli co opowiadać ”

Seniorzy w potrzasku!

Co za historia! W środowe popołudnie, 22 kwietnia, 17-osobowa grupa seniorów zwiedzała zakamarki Warszawy. Nagle doszło do niecodziennej sytuacji. Turyści znaleźli się potrzasku na podwórku jednej z kamienic przy ul. Miodowej. Uwięzieni wycieczkowicze na pomoc strażników miejskich. Funkcjonariusze już po kilku minutach byli na miejscu.

- W trakcie rozmowy okazało się, że seniorzy przyjechali do Warszawy, aby zwiedzić miasto. Idąc ulicą Miodową, za namową przewodniczki weszli na podwórko opuszczonej kamienicy, chcąc zobaczyć jej architekturę od wewnątrz. Niestety, po ich wejściu brama automatycznie się zamknęła, a jej ponowne otwarcie nie było możliwe. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem było wezwanie straży miejskiej - wyjaśnił Jerzy Jabraszko ze stołecznej straży miejskiej.

Trudny orzech do zgryzienia

Uwolnienie seniorów nie było wcale takie proste. Strażnicy poprosili o pomoc straż pożarną. - Po przyjeździe strażaków okazało się, że brama jest zabytkowa i mechaniczna ingerencja nie wchodzi w grę. Jedynym rozwiązaniem byłby demontaż specjalnych siłowników zamykających bramę, co jednak wymagałoby wejścia na teren podwórka, na co strażacy byli już przygotowani. Funkcjonariusze zaczęli jednak szukać innych rozwiązań - przekazał Jabraszko.

Ostatecznie funkcjonariusze odwiedzili sąsiadującą z kamienicą parafię greckokatolicką, gdzie dostali numer telefonu do osoby mogącej otworzyć bramę. W oczekiwaniu na jej przyjazd strażnicy zajęli seniorów rozmową.

- Okazało się, że uczestnikom wycieczki bardzo spodobała się ta przygoda, stwierdzili, że to najciekawsza wycieczka, jaką ostatnio przeżyli i że będą mieli co opowiadać podczas rodzinnych spotkań - przekazał Jerzy Jabraszko.

Seniorzy uwolnieni

Po ponad godzinie na miejsce przybył przedstawiciel zarządu kamienicy, który otworzył bramę i uwolnił seniorów. Po zrobieniu jeszcze wielu zdjęć turyści ruszyli dalej zwiedzać stolicę.

Strażnicy porozmawiali jeszcze z przewodniczką. Ta oświadczyła, że od teraz będzie zdecydowanie bardziej uważać na to, gdzie prowadzi grupę.

Dramat setek rodzin pod Warszawą! Nowa autostrada zburzy ich domy?! „Żyjemy na bombie”